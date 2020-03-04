Nasce filho de Giselle Itié e Guilherme Winter

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Quem nasceu dia 02/03/2020?! Nosso Pedro Luna, amor de mís amores meu Pedrin. Lunito de mí alma! O mais conhecido como #UnicornioBaby ??? Gratidão a todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação. AMO vocês?? @guiwinter OBRIGADA por me dar O maior presente de mí vida. Muito AMOR POR NÓS TRÊS?????? Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo mundo?? #allweneedislove Ps: imagem logo após o parto pela Maravilhosa Dinda @ma_itie ??