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Cegonha

Nasce filho de Giselle Itié e Guilherme Winter

Casal, que está junto desde 2015, teve um menino

Publicado em 04 de Março de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 19:23
Giselle Itié, grávida do seu primeiro filho com o ator Guilherme Winter Crédito: Instagram/gitie
Nasceu o primeiro filho dos atores Giselle Itié, 37, e Guilherme Winter, 40. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela assessoria de imprensa da atriz. O casal, que está junto desde 2015, teve um menino, mas o nome do bebê não foi revelado.
Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Giselle falou sobre a gravidez e à espera do seu primeiro filho e primeiro neto da sua família. "Assim que eu anunciei a minha gravidez, muitas mulheres vieram conversar comigo sobre maternidade. É bacana criar esse clima de sororidade em que a gente possa se acolher e se informar juntas. É maluco como a mulher é capitalizada até nesse momento que é tão meigo", disse.

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A atriz também contou que estava se preparando para um parto natural e humanizado. Ela revelou ainda que é importante que as mulheres incluam os homens nesse processo da gravidez desde o início.
"É preciso trocar a palavra 'obrigado' por 'obrigação' e, também, abraçar esse pai, esse parceiro, para que todo mundo poda estar junto e informado."

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