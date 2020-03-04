Nasce filho de Giselle Itié e Guilherme Winter

Nasceu o primeiro filho dos atores Giselle Itié, 37, e Guilherme Winter, 40. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela assessoria de imprensa da atriz. O casal, que está junto desde 2015, teve um menino, mas o nome do bebê não foi revelado.
Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Giselle falou sobre a gravidez e à espera do seu primeiro filho e primeiro neto da sua família. "Assim que eu anunciei a minha gravidez, muitas mulheres vieram conversar comigo sobre maternidade. É bacana criar esse clima de sororidade em que a gente possa se acolher e se informar juntas. É maluco como a mulher é capitalizada até nesse momento que é tão meigo", disse.
A atriz também contou que estava se preparando para um parto natural e humanizado. Ela revelou ainda que é importante que as mulheres incluam os homens nesse processo da gravidez desde o início.
"É preciso trocar a palavra 'obrigado' por 'obrigação' e, também, abraçar esse pai, esse parceiro, para que todo mundo poda estar junto e informado."