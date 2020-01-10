Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bem-vindo, Ravi!

É capricorniano! Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e Romana Novais

Ravi, primeiro filho do DJ Alok com a médica Romana Novais nasceu na manhã desta sexta-feira (10) e realizou o desejo do pai de que não fosse do signo de Aquário, mas sim de Capricórnio

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 12:24
O DJ Alok e a esposa, a médica Romana Novais Crédito: Reprodução/Instagram @alok
Ravi, o primeiro filho do DJ Alok com a médica Romana Novais nasceu na manhã desta sexta-feira (10), segundo confirmou a assessoria do artista à revista Quem. 
O comunicado oficial diz: "Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20! As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito". 

Veja Também

Sobrinha trans de Roberta Close inspirou novela da Globo

Thiago Martins fala de surubão com 7 mulheres e pegação em ponte

Irmão de Luciano Huck parabeniza namorado e se declara: "Te amo"

Alok e Romana se casaram em janeiro do ano passado, anunciaram a gravidez em julho e há poucos dias o DJ manifestou a vontade de que o filho nascesse quanto antes para que fosse do signo de Capricórnio (ele não queria o bebê do signo de Aquário). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados