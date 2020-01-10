É capricorniano! Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e Romana Novais

Ravi, o primeiro filho do DJ Alok com a médica Romana Novais nasceu na manhã desta sexta-feira (10), segundo confirmou a assessoria do artista à revista Quem.
O comunicado oficial diz: "Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20! As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito".
Alok e Romana se casaram em janeiro do ano passado, anunciaram a gravidez em julho e há poucos dias o DJ manifestou a vontade de que o filho nascesse quanto antes para que fosse do signo de Capricórnio (ele não queria o bebê do signo de Aquário).