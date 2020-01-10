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Thiago Martins fala de surubão com 7 mulheres e pegação em ponte

Ryan de 'Amor de Mãe', na Globo, o ator Thiago Martins não teve meias-palavras ao falar sobre suas experiências sexuais com várias mulheres ao mesmo tempo, e ainda disse que já fez pegação na Ponte Rio-Niterói

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 10:01
O ator e cantor Thiago Martins Crédito: Reprodução/Instagram @tgmartins
Thiago Martins está no ar na Globo em "Amor de Mãe" dando vida ao romântico e fofo Ryan. Mas, recentemente, confessou que não é muito parecido com seu personagem da trama quando era mais novo e solteiro. 
O bonitão revelou, em entrevista ao canal "Na Real", no YouTube, que já aprontou muito quando estava livre, leve e solto. "Curti muito a vida quando estava solteiro. Fora de um relacionamento, de um namoro eu aprontava mesmo. Em um trecho do bate-papo, o global entregou: "Já participei de surubas com três, quatro, até sete mulheres". 
E ele não parou por aí. "Ponte Rio-Niterói. Uma loucura! Mas, quem nunca cometeu uma maluquice no calor ali de uma pegação?", disse, indicando que a ponta foi um dos locais mais inusitados em que ele já manteve algum tipo de relação. 

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Preguntado sobre famosas com as quais ele manteria relacionamento, Thiago não pensou duas vezes e soltou: "Ivete Sangalo, Iza, Anitta, Ludmilla e Juliana Paes. São mulheres lindíssimas e determinadas do tipo que eu gosto. Pegaria geral". 

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