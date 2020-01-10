Thiago Martins fala de surubão com 7 mulheres e pegação em ponte

O ator e cantor Thiago Martins Crédito: Reprodução/Instagram @tgmartins

O bonitão revelou, em entrevista ao canal "Na Real", no YouTube, que já aprontou muito quando estava livre, leve e solto. "Curti muito a vida quando estava solteiro. Fora de um relacionamento, de um namoro eu aprontava mesmo. Em um trecho do bate-papo, o global entregou: "Já participei de surubas com três, quatro, até sete mulheres".

E ele não parou por aí. "Ponte Rio-Niterói. Uma loucura! Mas, quem nunca cometeu uma maluquice no calor ali de uma pegação?", disse, indicando que a ponta foi um dos locais mais inusitados em que ele já manteve algum tipo de relação.