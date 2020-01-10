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Gusttavo Lima fala sobre sua vida sexual: 'Duas horas só de preliminar'

Em show em João Pessoa, cantor disse que bebeu demais e estava dizendo 'besteira'

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:35
Em show em João Pessoa (PB), no último fim de semana, o cantor Gusttavo Lima, 30, falou sobre sua vida sexual com a mulher, Andressa Suita, 31. "Se depender de mim, são duas horas só na preliminar. É ou não é, meu bem? Pergunta a ela para vocês saberem se não é", disse ele, aos risos.
Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoram a chegada de 2020 Crédito: Instagram/andressasuita
Logo na sequência, o músico disse que estava brincando e que tinha bebido demais, por isso, estava falando "besteira". 
"Estou brincando, gente! Eu bebi demais e estou falando besteira. É uma besteira verdadeira, mas eu falo porque o cachaceiro virou homem de família!", afirmou Gusttavo.

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Nas redes sociais, circulam vídeos do show, em que ele também diz: "O homem que não chupa o 'periquito', para mim, é um covarde. Lógico que tem alguns que não gostam, aí tudo bem e tudo certo! Mas o cara que quer fazer o negócio, mas não faz direito... Eu não acho legal."
Ver essa foto no Instagram

Gente????? @gusttavolima ?

Uma publicação compartilhada por Oxi véi (@oxivei) em

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão juntos desde 2012. Eles têm dois filhos: Gabriel, 2, e Samuel, 1.

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