Saiba motivo pelo qual Gusttavo Lima não vai à Globo há mais de um ano

De acordo com Léo Dias, o motivo para essa ausência é que o artista percebeu que consegue um retorno muito maior com seu público por meio da internet e das redes sociais. Some-se a isso o fato que uma ida à TV demanda tempo do artista com um retorno cada vez mais incerto. Lima prefere não arriscar.

A Globo tenta convencê-lo a participar do Show da Virada e do Caldeirão de Ouro, convites que estão sendo analisados. Se há alguns anos para um cantor fazer sucesso era necessário que ele comparecesse a programas de TV, Lima prova que o mundo mudou, já que apesar desse afastamento da TV é o artista com o maior cachê do mercado musical do Brasil.