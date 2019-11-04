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Saiba motivo pelo qual Gusttavo Lima não vai à Globo há mais de um ano

Última vez que cantor Gusttavo Lima foi à Globo foi em julho de 2018 e na ocasião trocou a Som Livre - do Grupo Globo - pela Sony Music
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 08:57

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 08:57

O cantor Gusttavo Lima Crédito: Globo/Fábio Rocha
Gusttavo Lima, 30, foi pela última vez à Rede Globo em julho de 2018. Na ocasião, o cantor participou da gravação de duas atrações da emissora: Conversa com Bial e Só Toca Top. Um ano depois, em julho de 2019, Lima trocou a gravadora Som Livre -- que pertence ao Grupo Globo e na qual ficou por oito anos --pela Sony Music.
Para completar o aparente cenário de rejeição à emissora carioca, o sertanejo não compareceu ao Prêmio Multishow, na noite de terça-feira (29), no qual concorria na categoria de Melhor Cantor, vencida por Dilsinho, 27. Lima, que encerra nesse domingo (3) a mini-turnê que fez nos Estados Unidos, avisou, apenas, que estava de férias.

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De acordo com Léo Dias, o motivo para essa ausência é que o artista percebeu que consegue um retorno muito maior com seu público por meio da internet e das redes sociais. Some-se a isso o fato que uma ida à TV demanda tempo do artista com um retorno cada vez mais incerto. Lima prefere não arriscar. 
> Roberta Miranda revela maus tratos de segurança Paulão de Gusttavo Lima
A Globo tenta convencê-lo a participar do Show da Virada e do Caldeirão de Ouro, convites que estão sendo analisados. Se há alguns anos para um cantor fazer sucesso era necessário que ele comparecesse a programas de TV, Lima prova que o mundo mudou, já que apesar desse afastamento da TV é o artista com o maior cachê do mercado musical do Brasil.

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