Harry Styles sonha virar James Bond depois que Daniel Craig deixar papel

Cantor e compositor inglês Harry Styles Crédito: Facebook oficial Harry Styles

O cantor e ator Harry Styles tem pretensões grandes em sua carreira no cinema. Segundo a revista Rolling Stone, em entrevista à rádio inglesa Hits Radio, ele confidenciou que sonha em viver James Bond, o astro da saga "007".

"Claro, quem não gostaria [de interpretar Bond]?", disse. "Eu cresci assistindo a esses filmes. Eu amava Bond quando era criança, então acho que é o sonho de todo mundo, pelo menos um pouco", completou.

Já é sabido que a 25ª edição do filme, "No Time do Die", será a última da trajetória do ator Daniel Craig como Bond. A previsão é que a mais nova aventura chegue aos cinemas em 2020. A data foi adiada depois que o britânico Danny Boyle desistiu da direção e foi substituído pelo norte-americano Cary Joji Fukunaga.