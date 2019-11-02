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Cinema

Harry Styles sonha virar James Bond depois que Daniel Craig deixar papel

Próximo filme da franquia '007' estreia em 2020 e será o último estrelado por Craig
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 10:14

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 10:14

Cantor e compositor inglês Harry Styles Crédito: Facebook oficial Harry Styles
O cantor e ator Harry Styles tem pretensões grandes em sua carreira no cinema. Segundo a revista Rolling Stone, em entrevista à rádio inglesa Hits Radio, ele confidenciou que sonha em viver James Bond, o astro da saga "007".
"Claro, quem não gostaria [de interpretar Bond]?", disse. "Eu cresci assistindo a esses filmes. Eu amava Bond quando era criança, então acho que é o sonho de todo mundo, pelo menos um pouco", completou.

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Já é sabido que a 25ª edição do filme, "No Time do Die", será a última da trajetória do ator Daniel Craig como Bond. A previsão é que a mais nova aventura chegue aos cinemas em 2020. A data foi adiada depois que o britânico Danny Boyle desistiu da direção e foi substituído pelo norte-americano Cary Joji Fukunaga.
Harry Styles alcançou a fama como integrante da banda One Direction a partir de 2010 após um reality show e está prestes a lançar um novo álbum, que começou com a divulgação do videoclipe de "Lights Up".

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