Harry Styles tem ritual bizarro exposto e guarda roupas em cofre

O cantor Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @harrystyles

Que o cantor, compositor e ator inglês Harry Styles , 25, é estiloso, não há como negar. Porém, a curiosidade é o local onde ele guarda suas roupas: dentro de um cofre em Londres

A revelação foi feita pelo próprio estilista do músico , Harris Reed, à revista britânica GQ. De acordo com ele, as peças são literalmente guardadas a sete chaves pelo artista.

"É basicamente como uma geladeira gigante, um cofre congelado, em algum lugar de Londres. Mas as roupas têm vigilância 24 horas e é possível ver por meio de um iPad. Todas as roupas foram congeladas com criogenia a tempo de preservá-las", disse.

O estilista disse que, desde a primeira turnê internacional do jovem artista, ele criou de 14 a 15 looks para que Harry Styles ele usasse. "Mas ele usou seis ou sete e eu me perguntava onde estavam os outros modelos: 'Não se preocupe, eles estão todos sob vigilância', ele dizia. Eu achei muito chique", revelou.

Recentemente, Styles lançou a canção "Lights Up" junto com videoclipe. O lançamento ocorre dois anos depois de seu primeiro álbum solo.