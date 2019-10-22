'Ficava em evidência para aumentar cachê na prostituição', diz Urach

"Todas as famosas querem destaque na imprensa porque gastam absurdos. Eu gastava 80 mil reais em uma fantasia para aparecer um dia! É um investimento muito grande e às vezes, as pessoas pagam até muito mais para ser rainha. Era uma competição muito grande de quem queria aparecer mais. E eu queria muito aparecer e o Carnaval era o momento. Buscava estar em evidência para aumentar o meu cachê na prostituição"

Nessa segunda parte de sua biografia, Andressa ainda promete revelar uma infecção sexualmente transmissível que adquiriu e, em entrevista anteriores a esta, já falou sobre o assunto. Mas, durante o bate-papo, desvendou: "Todos nós temos inclinações. As minhas eram a vida sexual e a fama. O mais difícil era vencer o vício pelo sexo. Eu dormia com um homem por noite. Todo dia tinha alguém diferente. Não tinha equilíbrio. Não vou mais para balada e rompi os laços que a antiga Andressa tinha".