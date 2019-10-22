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"Desejos da Alma"

'Ficava em evidência para aumentar cachê na prostituição', diz Urach

Em entrevista à Quem, ex-Miss Bumbum falou sobre vício na fama, cocaína e depressão

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2019 às 09:35
A ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach, de 32 anos, falou à revista Quem sobre uma nova da vida em que está vivendo. Prestes a lançar "Desejos da Alma", o segundo livro em que vai falar sobre sua conversão para a igreja de Edir Macedo, a ex-modelo continua batendo na tecla de que mantinha uma vida regada a drogas e prostituição e que hoje vê como toda a sua rotina era prejudicial. 
> Sem sexo há dois anos, Andressa Urach diz que mulher 'vulgar' morreu
"Todas as famosas querem destaque na imprensa porque gastam absurdos. Eu gastava 80 mil reais em uma fantasia para aparecer um dia! É um investimento muito grande e às vezes, as pessoas pagam até muito mais para ser rainha. Era uma competição muito grande de quem queria aparecer mais. E eu queria muito aparecer e o Carnaval era o momento. Buscava estar em evidência para aumentar o meu cachê na prostituição"
Andressa Urach - Ex-Miss Bumbum e escritora, em entrevista à revista Quem
Nessa segunda parte de sua biografia, Andressa ainda promete revelar uma infecção sexualmente transmissível que adquiriu e, em entrevista anteriores a esta, já falou sobre o assunto. Mas, durante o bate-papo, desvendou: "Todos nós temos inclinações. As minhas eram a vida sexual e a fama. O mais difícil era vencer o vício pelo sexo. Eu dormia com um homem por noite. Todo dia tinha alguém diferente. Não tinha equilíbrio. Não vou mais para balada e rompi os laços que a antiga Andressa tinha".
> Urach fala de drama após contrair infecção sexualmente transmissível

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O livro já foi lançado, no último dia 17, mas só em uma feira cristã. Agora, ele passa a estar à venda no site Arca Center por R$ 19,90 sem frete incluso. 
> "Toda celebridade foi sub um dia", diz Cacau Oliver, forjador de famosos

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