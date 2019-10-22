'Ficava em evidência para aumentar cachê na prostituição', diz Urach

Andressa Urach, de 32 anos, falou à revista Quem sobre uma nova da vida em que está vivendo. Prestes a lançar "Desejos da Alma", o segundo livro em que vai falar sobre sua conversão para a igreja de Edir Macedo, a ex-modelo continua batendo na tecla de que mantinha uma vida regada a drogas e prostituição e que hoje vê como toda a sua rotina era prejudicial.
"Todas as famosas querem destaque na imprensa porque gastam absurdos. Eu gastava 80 mil reais em uma fantasia para aparecer um dia! É um investimento muito grande e às vezes, as pessoas pagam até muito mais para ser rainha. Era uma competição muito grande de quem queria aparecer mais. E eu queria muito aparecer e o Carnaval era o momento. Buscava estar em evidência para aumentar o meu cachê na prostituição"
Nessa segunda parte de sua biografia, Andressa ainda promete revelar uma infecção sexualmente transmissível que adquiriu e, em entrevista anteriores a esta, já falou sobre o assunto. Mas, durante o bate-papo, desvendou: "Todos nós temos inclinações. As minhas eram a vida sexual e a fama. O mais difícil era vencer o vício pelo sexo. Eu dormia com um homem por noite. Todo dia tinha alguém diferente. Não tinha equilíbrio. Não vou mais para balada e rompi os laços que a antiga Andressa tinha".
O livro já foi lançado, no último dia 17, mas só em uma feira cristã. Agora, ele passa a estar à venda no site Arca Center por R$ 19,90 sem frete incluso.