'Que saco', brinca Susana Vieira ao comer crepe em Paris

Susana Vieira, de 77 anos, conseguiu uma folga nas gravações de "Éramos Seis", nova novela da Globo. E não pensou duas vezes antes de usar esses dias de relax para ir curtir lá em Paris, na França. Nesta segunda (21), a bonita surgiu degustando um crepe.
Nos stories de seu perfil do Instagram, a global comentou: "Eu tava em casa, não gravava esses dias aí Ketryn resolveu casar em Paris... Aí que saco...".
Susana ainda ironizou e continuou na onda da brincadeira: "Eu louca pra ficar no Rio que tava friozinho".