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Vida difícil, né?

'Que saco', brinca Susana Vieira ao comer crepe em Paris

Atriz da Globo disse que viagem não foi programada e ela aproveitou uns dias de relax de 'Éramos Seis', nova novela

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2019 às 09:10
A atriz Susana Vieira Crédito: Globo/Raquel Cunha
Susana Vieira, de 77 anos, conseguiu uma folga nas gravações de "Éramos Seis", nova novela da Globo. E não pensou duas vezes antes de usar esses dias de relax para ir curtir lá em Paris, na França. Nesta segunda (21), a bonita surgiu degustando um crepe.
> Susana Vieira fala de fortuna e solta: "Morro de medo de ficar pobre"
Nos stories de seu perfil do Instagram, a global comentou: "Eu tava em casa, não gravava esses dias aí Ketryn resolveu casar em Paris... Aí que saco...".

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Susana ainda ironizou e continuou na onda da brincadeira: "Eu louca pra ficar no Rio que tava friozinho".

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