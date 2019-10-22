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Folha de São Paulo

Michelle Pfeiffer denuncia abuso de "poderoso do cinema"

"Olho para trás e me encolho", revela a atriz, em cartaz com "Malévola 2"

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 08:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2019 às 08:50
A atriz Michelle Pfeiffer Crédito: Reprodução/Instagram @michellepfeifferofficial
A atriz Michelle Pfeiffer, 61, afirmou em entrevista a uma revista britânica que foi vítima de abuso sexual por um "homem poderoso" da indústria cinematográfica, no início de sua carreira. Segundo ela, o movimento #MeToo a fez rever o que aconteceu com ela no passado. 
> Michelle Pfeiffer e cenas de batalhas salvam 'Malévola 2' da sonolência
"Primeiro, eu pensei: 'Bem, não experimentei isso'. Mas, com o passar do tempo, comecei a dizer: 'Bem, na verdade, houve uma vez", disse Pfeiffer à revista The Sunday Times, afirmando que negou o fato e se culpou com pensamentos como "eu não deveria ter usado esse vestido" ou "eu deveria saber".
"Eu não vou compartilhar [o ocorrido], mas olho para trás e me encolho. Eu estava realmente desconfortável, era inapropriado. Coloquei [todas as lembranças] numa gaveta. Eu tinha 20 anos e estava com uma pessoa poderosa da indústria", acrescentou ela, em cartaz hoje com o filme "Malévola 2"

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Desde o surgimento do movimento #MeToo, que denunciou casos de assédio envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein, várias atrizes relataram abusos. A mais recente foi Sarah Jessica Parker, 54, da série "Sex and the City", que disse ter recorrido ao seu agente após um ator demonstrar comportamento inadequado. 
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@disneymaleficent is out TODAY in theaters everywhere! ❤️

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"Com base no que está acontecendo agora e nas histórias contadas naquele período [do #MeToo], sei como sou sortuda por ter alguém -nesse caso, um homem- que interveio", afirmou Parker à revista People em julho. "Eu acho ótimo quando as mulheres se sentem confortáveis pra falar a respeito, e essa é a escolha delas".

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