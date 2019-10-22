Michelle Pfeiffer denuncia abuso de "poderoso do cinema"

A atriz Michelle Pfeiffer Crédito: Reprodução/Instagram @michellepfeifferofficial

A atriz Michelle Pfeiffer, 61, afirmou em entrevista a uma revista britânica que foi vítima de abuso sexual por um "homem poderoso" da indústria cinematográfica, no início de sua carreira. Segundo ela, o movimento #MeToo a fez rever o que aconteceu com ela no passado.

"Primeiro, eu pensei: 'Bem, não experimentei isso'. Mas, com o passar do tempo, comecei a dizer: 'Bem, na verdade, houve uma vez", disse Pfeiffer à revista The Sunday Times, afirmando que negou o fato e se culpou com pensamentos como "eu não deveria ter usado esse vestido" ou "eu deveria saber".

Desde o surgimento do movimento #MeToo, que denunciou casos de assédio envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein, várias atrizes relataram abusos. A mais recente foi Sarah Jessica Parker, 54, da série "Sex and the City", que disse ter recorrido ao seu agente após um ator demonstrar comportamento inadequado.