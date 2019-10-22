Wanessa Camargo abre o jogo sobre briga com irmão na Globo

A cantora Wanessa Camargo Crédito: Alexandre Pio

A cantora Wanessa Camargo falou sobre a briga que teve com seu irmão, Igor Camargo, recentemente, envolvendo a questão do divórcio entre seus pais, Zezé Di Camargo Zilu Camargo , em entrevista ao Se Joga desta segunda-feira, 21.

"Saíram notícias muito ruins em que a gente não concordou. O Igor se pronunciou e, depois, já se resolveu ali mesmo, na rede social", garantiu a cantora.

"Quando a gente vê na rede social acontecendo coisas, a gente não se aguenta e acaba resolvendo ali. Eu já fiz isso. Isso é muito comum, já aconteceu comigo, não vou nem julgar", prosseguiu.

"Por mais que tenham essas coisas que as pessoas leem, desavenças, tem muito amor. Por isso, às vezes os ânimos acabam se exaltando: porque todo mundo se ama muito", afirmou.

Na sequência, continuou colocando 'panos quentes' na situação: "A única vontade que a gente tem, de verdade, mesmo tendo separação, é que a gente possa ser sempre família."