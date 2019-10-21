Fotos: Zilu e Zezé vão a batizado de neto com Marcus Buaiz e Wanessa

Ao que tudo indica, Zilu Camargo e o ex, Zezé Di Camargo, deram de cara um com o outro neste domingo (20), quando foram prestigiar o batizado de Joaquim, fruto do relacionamento de Camilla Camargo e Leonardo Lessa Lopes. Em fotos publicadas na web, o empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, aparecem como padrinhos da criança e, em outros cliques, os pais das irmãs Camargo surgem com o mesmo fundo, mas em registros separados.
Para quem não lembra, Zilu e Zezé estão travados em briga judicial há anos e até hoje há atrito entre eles. Há pouco tempo, a ex do cantor foi até notícia ao dizer que ficou chateada com os filhos, que tomaram o partido do lado do pai no entrave que os ex-casal tem na Justiça. Mas, depois das fotos, dá para dizer no mínimo que eles sabem conviver civilizadamente.
No Instagram, Marcus escreveu: "Que honra batizar meu sobrinho e agora afilhado... Muito obrigado Leonardo Lessa Lopes e Cacá, Camilla Camargo, por essa dádiva". No mesmo post, Camilla respondeu: "Amamos muito vocês".