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Sem briga

Fotos: Zilu e Zezé vão a batizado de neto com Marcus Buaiz e Wanessa

O batizado de Joaquim, filho de Camilla Camargo, aconteceu neste domingo (20) e o empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, foram os padrinhos do pequeno

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 08:59

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 out 2019 às 08:59
O clã Camargo reunido em torno do batizado de Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo
Ao que tudo indica, Zilu Camargo e o ex, Zezé Di Camargo, deram de cara um com o outro neste domingo (20), quando foram prestigiar o batizado de Joaquim, fruto do relacionamento de Camilla Camargo e Leonardo Lessa Lopes. Em fotos publicadas na web, o empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, aparecem como padrinhos da criança e, em outros cliques, os pais das irmãs Camargo surgem com o mesmo fundo, mas em registros separados. 
Para quem não lembra, Zilu e Zezé estão travados em briga judicial há anos e até hoje há atrito entre eles. Há pouco tempo, a ex do cantor foi até notícia ao dizer que ficou chateada com os filhos, que tomaram o partido do lado do pai no entrave que os ex-casal tem  na Justiça. Mas, depois das fotos, dá para dizer no mínimo que eles sabem conviver civilizadamente. 

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No Instagram, Marcus escreveu: "Que honra batizar meu sobrinho e agora afilhado... Muito obrigado Leonardo Lessa Lopes e Cacá, Camilla Camargo, por essa dádiva". No mesmo post, Camilla respondeu: "Amamos muito vocês". 
O empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, foram os padrinhos de Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Zilu Camargo e o neto, Joaquim, filho de Camilla Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo
Zezé Di Camargo e a filha, Camilla Camargo, segurando o baby Joaquim, filho de Camilla Crédito: Reprodução/Instagram @camilla_camargo

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