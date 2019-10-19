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Surpresa!

Fotos: Graciele maquia, troca carícia e ganha festa de Zezé Di Camargo

Capixaba completou 39 anos no último dia 3 de outubro e neste fim de semana o cantor decidiu cantar "parabéns pra você" surpresa para a eleita

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 15:13

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 out 2019 às 15:13
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a capixaba Graciele Lacerda Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
Que Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, é uma das maquiadoras preferidas do cantor não é novidade para ninguém. O fato novo é que os dois protagonizaram momentos de amor no camarim momentos antes de o sertanejo subir ao palco para um show, em São Paulo, no último fim de semana.
Em fotos enviadas à reportagem, é possível ver a capixaba maquiando o eleito e, em seguida, posando com o bonitão no mesmo ambiente.
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
Se não bastasse, pouco antes disso tudo o pai de Wanessa Camargo e sogro de Marcus Buaiz armou uma festa de aniversário surpresa para a amada, que completou 39 anos no último dia 3 de outubro.
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
Nos cliques de Amanda Di Piero e Arleyde Caldi dá para observar a decoração da festinha, com balões vermelhos e dourados, docinhos e bolo para o "parabéns pra você".
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi

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