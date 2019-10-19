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Fotos: Graciele Lacerda e Wanessa posam em show de Zezé Di Camargo

Marido de Wanessa, o empresário Marcus Buaiz também prestigiou o show do sogro ao lado de outras personalidades, como a atriz Mônica Martelli e o governador de São Paulo

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 14:38

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 out 2019 às 14:38
Igor Camargo, Wanessa Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Rosa Marcondes
Zezé Di Camargo conseguiu reunir a noiva, Graciele Lacerda, e a filha Wanessa Camargo em uma mesma foto durante show de reinauguração de uma casa noturna em São Paulo. Mas, aparentemente, nada de anormal nessa amizade, já que as duas parecem estar em uma boa fase de relacionamento comum.
O evento, que aconteceu ao estilo dobradinha na última quinta e sexta, dias 17 e 18, rolou ao som de "Românticos Demais", nome da nova turnê de Zezé Di Camargo e Luciano, que rodam o Brasil cantando grandes hits, como “Pra Mudar Minha Vida", “Sonho de Amor”, “A Ferro e Fogo” e “Sem Medo de Ser Feliz”.

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A esposa de Luciano, Flávia Fonseca, e o marido de Wanessa, o empresário Marcus Buaiz, também compareceram ao festão, que na verdade reinaugurou o novo Unimed Hall, como agora é chamada a antiga casa e espetáculos Credicard, na capital paulista.
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CAPIXABAS E OS VIPS DA PLATEIA DE ZEZÉ DI CAMARGO

A presença de Wanessa Camargo com o marido Marcus Buaiz, o irmão Igor e os primos Nathan, Isabella e Helena deu o tom da união do clã Camargo no meeting. Mas o local também abrigou outras figurinhas ilustres até do cenário nacional.
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No show também bateram ponto o governador de São Paulo, João Dória Júnior, as atrizes Mônica Martelli e Mônica Carvalho - a segunda acompanhada do marido, Alaor Paris -, o casal Hugo Pena e Manoela Diniz, a empresária Mônica Burgos, além do dono da casa, Fernando Altério, e do humorista João Quirino.
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O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo Crédito: Rosa Marcondes
A cantora Wanessa Camargo abraça o pai, o cantor Zezé Di Camargo Crédito: Rosa Marcondes
Flávia Fonseca, Luciano e as gêmeas Isabella e Helena Crédito: Rosa Marcondes
Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Rosa Marcondes

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