Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos na emissora

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Muito obrigada por tudo. . Aqui, cheguei aos 17 anos de idade. Não trabalhei em outro lugar. Os estúdios, ilhas de edição, redação, cada canto da Lopes Quintas era a extensão da minha casa. Tive a oportunidade de conhecer o mundo. Fiz amigos. Fiz irmãos. Fiz uma família. Contei estórias, fui testemunha da história. . E se pude estar durante todos esses anos dentro desta caixa mágica é porque vocês, de casa, me abraçaram. Riram e se emocionaram junto comigo. Tiveram sempre o maior carinho e paciência com essa menina que chegou como uma moleca atleta na sua televisão e foi se transformando com o passar dos anos.... E vocês comigo na hora do almoço, no GE e por muitos anos, todos os domingos no EE, do bom dia ao boa tarde. . Quero agradecer aos atletas, obrigada pela confiança! Obrigada por me ensinarem tantas lições de vida! Vocês são a minha fonte inesgotável de inspiração. Tantos amigos. Tantos momentos. Tantas lágrimas de alegria e de tristeza também. Sou eternamente grata a cada um de vocês.. . Gratidão ao Grupo Globo, a família Marinho. Obrigada do fundo da alma.. . To indo embora com o coração apertado. Mas com um arquivo repleto de coisas boas, amor, carinho e muita diversão!!. . Hoje é um novo dia. De um novo tempo... que começou... Todos os nossos sonhos serão verdade... o futuro já começou... cantei tantas vezes esta música, né? Nunca foi tão real pra mim!. . Um beijo em cada um de vcs. Estamos juntos por aqui, pra sempre!!