Vídeos: Luísa Sonza vai à loucura em suíte luxuosa de hotel em Vitória

Em seguida, quando entrou no quarto, viu a cama de casal cheia de fotos de momentos da sua vida pessoal e não se conteve: "Olha, amor, fotos no quarto. Não, não, vocês (capixabas) pisaram. Espírito Santo, vocês arrasam! Sério, quer me deixar feliz me dá ou cartinha escrita à mão, foto minha... Eu amo. Dou muito valor. Quer me conquistar é com essas coisas. Buquê de flor então... Eu moro aqui. E eles me deram uma orquídea. Vou ficar aqui no Espírito Santo, não vou embora não".