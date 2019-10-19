Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha

Luan Santana, de 28 anos, já passou pelo Espírito Santo algumas vezes. Mas, no início da carreira, lá pelos tempos de "Meteoro" (2009), uma visita do cantor a Vila Velha pode ter sido um dos motivos de ele ter conquistado tanto sucesso assim. É que, para quem é espiritualizado como parece ser o bonitão, algo maior pode ter intercedido pelo sertanejo.
A reportagem descobriu que o artista foi ao Convento da Penha, em Vila Velha, para fazer uma promessa. Em entrevista recente à revista Veja, ele celebrou os frutos que vem colhendo na vida profissional nos últimos anos e atribuiu parte desse estouro todo à fé. A informação foi confirmada pela A Gazeta com a assessoria do cantor.
Vale registrar que o Convento da Penha é point de centenas de milhares de visitantes todos os anos, que vêm ao Espírito Santo ver de perto um dos maiores e mais famosos templos católicos do Brasil, que também é a sede da anual Festa da Penha, terceiro maior evento mariano do país.