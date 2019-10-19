Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Ele é espiritualizado"

Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha

Em passagem pelo Espírito Santo, cantor tirou um tempinho para ir ao templo católico que é um dos mais famosos do Brasil e se render às graças da padroeira do Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 14:15

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 out 2019 às 14:15
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana, de 28 anos, já passou pelo Espírito Santo algumas vezes. Mas, no início da carreira, lá pelos tempos de "Meteoro" (2009), uma visita do cantor a Vila Velha pode ter sido um dos motivos de ele ter conquistado tanto sucesso assim. É que, para quem é espiritualizado como parece ser o bonitão, algo maior pode ter intercedido pelo sertanejo.
> Luan Santana sensualiza sem camisa e deixa cueca à mostra: "Delícia"

Veja Também

Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos na emissora

Vídeos: Luísa Sonza vai à loucura em suíte luxuosa de hotel em Vitória

Foto: Luciana Gimenez surge nua e exibe corpão na web

A reportagem descobriu que o artista foi ao Convento da Penha, em Vila Velha, para fazer uma promessa. Em entrevista recente à revista Veja, ele celebrou os frutos que vem colhendo na vida profissional nos últimos anos e atribuiu parte desse estouro todo à fé. A informação foi confirmada pela A Gazeta com a assessoria do cantor.
> Luan Santana lança "Água com Açúcar" com flashmob na Paulista
Vale registrar que o Convento da Penha é point de centenas de milhares de visitantes todos os anos, que vêm ao Espírito Santo ver de perto um dos maiores e mais famosos templos católicos do Brasil, que também é a sede da anual Festa da Penha, terceiro maior evento mariano do país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Convento da Penha luan santana Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados