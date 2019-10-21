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Maisa faz 'merchan' no "Mais Você" de Ana Maria Braga

Embaixadora da Pantene, atriz mirim do SBT esteve nos estúdios da Globo

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 19:15
Ana Maria Braga posa com Maisa no Mais Você Crédito: Cristiane Vieira/Globo
Convidada do dia no "Mais Você" (TV Globo), Maisa Silva, 17, tomou café da manhã nesta segunda-feira (21) com Ana Maria Braga, e chamou a atenção dos espectadores por fazer propaganda de produtos de beleza.
A atriz mirim e apresentadora do SBT esteve no programa da Globo para uma bate-papo com Ana Maria para falar sobre o filme "Ela Disse, Ele Disse" e um pouco sobre sua carreira. Embaixadora da marca de produtos capilares Pantene, Maisa surpreendeu os telespectadores ao participar de um merchandising da marca dentro do programa, além de ensinar a melhor forma de aplicar o produto para Ana Maria.
Com 14 anos de carreira, Maisa também falou sobre sua relação com Silvio Santos. "Minha relação com ele é muito boa. Tenho intimidade que as pessoas não tem para poder zoar com ele. Ele me deu esse espaço. Eu só faço porque ele deixa."
Ana Maria Braga também questionou Maisa sobre o que ela gostaria de fazer no futuro: "Continuar comunicando na TV, no cinema, e acima de tudo que eu seja muito feliz e muito saudável". Maisa disse ainda que começou a falar quando tinha nove meses e que sempre foi muito curiosa.
"Não parava quieta. Para me deixar mais calma, ela me apresentou os livros. Chegou uma hora que eu não me contentava com ela me contando as histórias, eu queria ler por conta própria. Já entrei na escola alfabetizada", diz a atriz e apresentadora.

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Antes de entrar no "Mais Você", Maisa fez alguns stories em seu Instagram para mostrar sua chegada aos Estúdios Globo no Rio de Janeiro. Essa não é a primeira vez que Maisa participa de algum programa da emissora; a apresentadora do SBT foi uma das convidadas do "Conversa com Bial" em setembro de 2018. O jornalista, inclusive, retribuiu a visita indo ao "Programa de Maisa", no SBT. ​

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