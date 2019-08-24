'Não me convidaria', diz Dudu Camargo sobre talk show de Maisa

Crédito: Reprodução/Instagram @dudu_camargooficial

Dudu Camargo, 21, parece não ter feito as pazes com Silvio Santos sugeriu, em plena gravação de seu programa, em 2017, que ambos namorassem. Na ocasião, a declaração pegou mal, ainda mais pelo fato de Dudu ter alimentado a polêmica. "Isso é um ultraje, isso é constrangedor você me submeter a uma situação dessas", respondeu ela, à época. O apresentador, 21, parece não ter feito as pazes com Maisa , 17, depois quesugeriu, em plena gravação de seu programa, em 2017, que ambos namorassem. Na ocasião, a declaração pegou mal, ainda mais pelo fato de Dudu ter alimentado a. "Isso é um ultraje, isso é constrangedor você me submeter a uma situação dessas", respondeu ela, à época.

Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, Dudu Camargo deu a entender que a crise continua e que nem mesmo uma possível participação dele no Programa da Maisa, no ar todos os sábados, no SBT, seria possível.

"Acredito que daria uma baita audiência. Seria o reencontro após a polêmica. Mas creio que ela não me convidaria", disse. O papo completo vai ao ar nesta quinta-feira (15), a partir das 22h45.

Dudu também não perdeu a chance de alfinetar a forma como a colega de emissora conduz o talk show. "Programa de entrevista depende muito de um convidado interessante. Eu esperava ver uma Maisa mais solta. Não sei se é por causa da direção que está roteirizando muito, mas creio que com o tempo isso vai se ajeitando", opinou.