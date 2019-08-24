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'Não me convidaria', diz Dudu Camargo sobre talk show de Maisa

'Acredito que daria uma baita audiência', completou ele

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 12:40
Crédito: Reprodução/Instagram @dudu_camargooficial
O apresentador Dudu Camargo, 21, parece não ter feito as pazes com Maisa, 17, depois que Silvio Santos sugeriu, em plena gravação de seu programa, em 2017, que ambos namorassem. Na ocasião, a declaração pegou mal, ainda mais pelo fato de Dudu ter alimentado a polêmica. "Isso é um ultraje, isso é constrangedor você me submeter a uma situação dessas", respondeu ela, à época.
Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, Dudu Camargo deu a entender que a crise continua e que nem mesmo uma possível participação dele no Programa da Maisa, no ar todos os sábados, no SBT, seria possível.
> Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa
"Acredito que daria uma baita audiência. Seria o reencontro após a polêmica. Mas creio que ela não me convidaria", disse. O papo completo vai ao ar nesta quinta-feira (15), a partir das 22h45.
Dudu também não perdeu a chance de alfinetar a forma como a colega de emissora conduz o talk show. "Programa de entrevista depende muito de um convidado interessante. Eu esperava ver uma Maisa mais solta. Não sei se é por causa da direção que está roteirizando muito, mas creio que com o tempo isso vai se ajeitando", opinou.
E por falar em opinar, Camargo conta que foi ele quem sugeriu a Silvio Santos, em 2016, que desse a ele uma vaga como comandante no matutino Primeiro Impacto. "Falei com o Silvio que o jornal de manhã estava indo muito mal e disse que não era um padrão bom para o SBT", afirmou. Depois desse papo ele conseguiu realizar o que ele chama de "sonho de infância".

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