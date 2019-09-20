Capixaba faz filme com Maisa e Fernanda Gentil após novela na Globo

Elenco de "Ela Disse, Ele Disse", filme de Thalita Rebouças que tem a capixaba Giulia Ayumi dando vida a Carol na história teen Crédito: Nicolau Satudi

Giulia Ayumi, natural de Vila Velha, no "Sangue Bom", novela da Globo, e mais recentemente fez participações especiais em "Verão 90", outro folhetim da emissora global. No próximo dia 3 de outubro, ela volta à cena artística dando vida à Carol de "Ela Disse, Ele Disse", filme de Com só 18 anos,, natural de Vila Velha, no Espírito Santo , já tem um baita currículo para distribuir por produtoras Brasil afora. Começou participando de reality show musical, em seguida passou por, e mais recentemente fez participações especiais em, outro folhetim da emissora global. No próximo dia 3 de outubro, ela volta à cena artística dando vida à Carol de, filme de Thalita Rebouças que também tem no elenco gente do gabarito de Maisa Silva , Fernanda Gentil e Bianca Andrade, a Boca Rosa. Em Vitória, o filme teve pré-estreia no último sábado (21).

No longa, Carol é uma das protagonistas. A história acompanha a rotina dos adolescentes Rosa (Duda Matte) e Léo (Marcus Bessa), sobre seus próprios pontos de vista. "Uma menina extrovertida, engraçada, divertida e bem colorida. Ela é uma das melhores amigas da Rosa e vai tentar dar os melhores conselhos que puder, mesmo nao sendo muito boa nisso (risos)", descreve a atriz, sobre sua personagem.

Na narrativa, os jovens vivem os dilemas de todos os que passam pela fase dos 14, 15 anos. "Eu me via em várias cenas e acho que eu sou muito a Carol. Me identifiquei com a personagem e a história é muito real, é muito o que acontece mesmo", avalia.

"Gravamos em poucos meses, a experiência foi muito engrandecedora. Contracenar com esse pessoal foi demais", conta ela, empolgada, em entrevista exclusiva à Gazeta. Na última sexta (20), Giulia visitou o Estúdio da Redação e bateu um papo sobre carreira, estreia em filme e projetos futuros (veja vídeo abaixo).

WEBSÉRIE

Mais para frente, a capixaba - que mora em São Paulo há pouco mais de um ano - também estará em seu canal no YouTube, que tem 18 mil inscritos, em uma websérie que servirá como espécie de curso. "Eu me mudei para São Paulo para ter mais oportunidades e sei que investir na carreira é um gasto de energia muito grande para desistir depois. Nesta websérie, que será gravada em Vitória, quero que jovens que sonham com essa profissão participem para que eu possa passar para eles o que eu já consegui aprender desse meio", explica.

Ter a chance de trabalhar com pessoas que eu admiro foi sensacional. Foi muito importante para mim. Foi minha primeira vez nas telonas e bem diferente do que eu esperava. Já tinha tido a experiência de novela, mas nada se compara ao cinema. Cada dia de gravação é diferente do outro Giulia Ayumi, atriz e cantora

réveillon de Guarapari, também (risos)", brinca. Giulia, então, já está na largada para viver na ponte aérea Vix X SP, mas não pensa em deixar a capital paulista. "Eu sempre estive nesta ida e vinda por conta da família, que mora aqui. Natal e datas especiais, de vez em quando, já é de praxe que eu passe aqui. E o, também (risos)", brinca.

A atriz e cantora Giulia Ayumi e o namorado, o também ator Victor Aguiar Crédito: Nicolau Satudi