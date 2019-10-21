Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Homossexualismo jamais é ofensa"

Após promessa no ES, Luan Santana abre o jogo sobre sexualidade

Cantor decidiu abrir o jogo sobre carreira, promessa que fez no Convento da Penha, em Vila Velha, e sexualidade em entrevista à revista Veja

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 09:54

Publicado em 

21 out 2019 às 09:54
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana, de 28 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre a sexualidade em entrevista à revista Veja publicada no fim de semana. Durante o bate-papo, o bonitão falou de carreira, promessa que fez no Convento da Penha, em Vila Velha, e, é claro, não conseguiu fugir do assunto "orientação sexual", já que é alvo de questionamentos sobre o tema frequentemente na web. "O homossexualismo jamais pode ser chamado de ofensa", disparou.
> Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha
O noivo de Jade Magalhães ainda lembrou de como era lidar com tudo isso à época em que estourou com "Meteoro" (2009), quando ficou mais reconhecido nacionalmente. "No começo eu era muito criança. Tudo era novo. Imagine um moleque de 16 e 17 anos tendo de enfrentar maldades. Surgiam comentários, mentiras, e eu chegava em casa passando mal. Falaram muita maldade de mim. Eu me incomodei tanto com os boatos de que eu seria homossexual que comecei a me questionar se me sentava de um jeito muito afetado, sei lá. Saíram boatos na imprensa, na TV", relembrou. 

Veja Também

Fotos: Zilu e Zezé vão a batizado de neto com Marcus Buaiz e Wanessa

Bel Kutner emociona ao postar foto do pai, Paulo José, com Parkinson

Sem sexo há dois anos, Andressa Urach diz que mulher 'vulgar' morreu

Depois de todas as revelações, aí que o cantor não se absteve de detalhar também sobre as primeiras experiências na cama e sobre a virgindade da noiva: "Com 16 anos, eu já tinha tido minha primeira namoradinha. Depois, tive algumas ficantes - antes e depois da Jade, aliás. Mas a primeira relação dela foi comigo. A gente queria só aproveitar o momento". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha LGBTQIA+ luan santana Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados