Após promessa no ES, Luan Santana abre o jogo sobre sexualidade

O noivo de Jade Magalhães ainda lembrou de como era lidar com tudo isso à época em que estourou com "Meteoro" (2009), quando ficou mais reconhecido nacionalmente. "No começo eu era muito criança. Tudo era novo. Imagine um moleque de 16 e 17 anos tendo de enfrentar maldades. Surgiam comentários, mentiras, e eu chegava em casa passando mal. Falaram muita maldade de mim. Eu me incomodei tanto com os boatos de que eu seria homossexual que comecei a me questionar se me sentava de um jeito muito afetado, sei lá. Saíram boatos na imprensa, na TV", relembrou.