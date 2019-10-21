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Bel Kutner emociona ao postar foto do pai, Paulo José, com Parkinson

A atriz escreveu na postagem apenas "muito amor!" e completou com diversos emojis de coração

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 08:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 08:29
A atriz Bel Kutner Crédito: Globo/Estevam Avellar
Bel Kutner, 49, comoveu não só seus seguidores, mas também muitas celebridades ao postar uma foto do pai, Paulo José, 87. Ela compartilhou o momento em que o ator recebe ajuda da cineasta Kity Feo, 50, para andar pela casa.
A atriz escreveu na postagem apenas "muito amor!" e completou com diversos emojis de coração. Alexandre Nero, Mariana Ximenes, Eriberto Leão,  Lúcio Mauro Filho e Fabiana Karla foram alguns dos famosos que se manifestaram no post com emojis de flores, estrelas e coração. 

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Paulo José foi diagnosticado com Mal de Parkinson em 1992, e conseguiu conciliar a carreira artística com a doença por muitos anos. O último trabalho do ator na TV foi na novela Em Família, da Globo.

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