Bel Kutner emociona ao postar foto do pai, Paulo José, com Parkinson

A atriz Bel Kutner Crédito: Globo/Estevam Avellar

Bel Kutner, 49, comoveu não só seus seguidores, mas também muitas celebridades ao postar uma foto do pai, Paulo José, 87. Ela compartilhou o momento em que o ator recebe ajuda da cineasta Kity Feo, 50, para andar pela casa.

A atriz escreveu na postagem apenas "muito amor!" e completou com diversos emojis de coração. Alexandre Nero, Mariana Ximenes, Eriberto Leão, Lúcio Mauro Filho e Fabiana Karla foram alguns dos famosos que se manifestaram no post com emojis de flores, estrelas e coração.