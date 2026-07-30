Operação prende suspeito de comandar tráfico de drogas sintéticas no Sul do ES

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (29), um jovem de 23 anos apontado como o o maior traficante de drogas sintéticas do Sul do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a corporação, o grupo investigado teria movimentado mais de R$ 400 mil com a comercialização de entorpecentes.

A ação foi realizada por policiais civis das delegacias de Jerônimo Monteiro e de Alegre, na Região do Caparaó. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa do investigado, em Alegre.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era monitorado havia meses após denúncias de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele também era alvo de outros inquéritos policiais.