Operação prende suspeito de comandar tráfico de drogas sintéticas no Sul do ES

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (29), um jovem de 23 anos apontado como o o maior traficante de drogas sintéticas do Sul do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a corporação, o grupo investigado teria movimentado mais de R$ 400 mil com a comercialização de entorpecentes.
A ação foi realizada por policiais civis das delegacias de Jerônimo Monteiro e de Alegre, na Região do Caparaó. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa do investigado, em Alegre.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era monitorado havia meses após denúncias de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele também era alvo de outros inquéritos policiais.
As investigações apontam que o grupo utilizava um esquema logístico estruturado para receber e distribuir drogas. Segundo a polícia, o investigado usava endereços de terceiros para receber as remessas, que chegavam, em sua maioria, por transportadoras. Depois, comparsas faziam o repasse da droga ao suspeito, responsável por abastecer uma rede de revendedores na região.
Ainda conforme a Polícia Civil, o grupo comercializava drogas sintéticas e substâncias de alto valor no mercado ilegal, como haxixe do tipo "Pak", ecstasy, MDMA, LSD e diferentes tipos de haxixe. A estimativa é de que a organização criminosa tenha movimentado mais de R$ 400 mil.
Na residência do suspeito, os policiais apreenderam um telefone celular e uma quantia em dinheiro que havia sido deixada por um motociclista pouco antes da chegada das equipes. Após os procedimentos, o preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.