Fentanil desviado de hospitais abastecia tráfico de drogas no ES

O fentanil e outros medicamentos de uso controlado desviados de hospitais por uma técnica de enfermagem de 31 anos, presa em Cariacica no dia 20 de julho, eram distribuídos para abastecer o tráfico de entorpecentes no Espírito Santo. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (29) pela Polícia Civil, que agora investiga se outras unidades de saúde também foram alvo de furto.





Além do fentanil, estão entre os medicamentos investigados substâncias como morfina, adrenalina e cetamina. Segundo a polícia, os fármacos eram desviados do ambiente hospitalar e alguns deles seriam utilizados para potencializar os efeitos de outras drogas. Um homem de 37 anos, apontado como um dos destinatários dos medicamentos, também foi preso em Vila Velha.





A técnica de enfermagem, que exerce a profissão há pelo menos seis anos, foi presa em casa, onde os policiais encontraram morfina e drogas, entre elas ecstasy. Na delegacia, ela negou ter desviado medicamentos. Sobre a morfina, afirmou que teria esquecido o produto no jaleco, mas, segundo a investigação, não comunicou o ocorrido ao hospital.





De acordo com a delegada Fernanda Prado, adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), a ausência de comunicação reforça a suspeita de que a investigada teria se apropriado intencionalmente do medicamento.





“Quanto ao ecstasy, ela confirmou que a droga se destinava à comercialização. Disse que precisava de dinheiro e, por isso, pretendia vender o entorpecente encontrado na residência”, acrescentou a delegada.





A investigada não tinha passagens anteriores pela polícia e é companheira de um homem que já está no sistema prisional por crimes não relacionados ao desvio de medicamentos. Na residência dela, também foram encontrados "catuques", como são chamados bilhetes enviados a presos. O conteúdo do material não foi divulgado.