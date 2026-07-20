O que é cocaína "escama de peixe" e por que é mais valiosa para o tráfico

A expressão "escama de peixe" é usada pelo tráfico de drogas para identificar uma cocaína de alta pureza, considerada mais valiosa por traficantes e comercializada como uma espécie de versão "premium" do entorpecente. Após ser prensada, ela costuma apresentar aspecto mais brilhante ou cristalino, o que deu origem ao apelido.





Apesar da fama, especialistas alertam que não existe uma composição padronizada para esse tipo de cocaína. A concentração da droga pode variar conforme a produção e, em muitos casos, o produto vendido com esse nome não corresponde à pureza anunciada.





Segundo Valdir Campos, especialista em dependência química e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), quando realmente apresenta elevado teor de cocaína, a substância provoca efeitos mais intensos e aumenta significativamente o risco de overdose, infarto, acidente vascular cerebral (AVC), arritmias cardíacas, convulsões e dependência.





“A pureza dela, geralmente, é algo em torno de 80%. Então tem um certo apelo do narcotráfico, que trata como um produto ‘premium’. E, por ser mais pura, com menos adulterantes, os efeitos como euforia, excitação e estado de alerta são mais intensos", destacou.