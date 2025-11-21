Mundo

Como a cocaína vendida no Reino Unido pode estar financiando a máquina de guerra da Rússia

A Agência Nacional do Crime do Reino Unido afirma que um "vasto ecossistema criminoso" financia "ações muito ruins" em todo o mundo.

George Rossi, chefe da organização TGR, com sua vice-líder, Elena Chirkinyan Crédito: Agência Nacional de Combate ao Crime (Reino Unido)

Comprar cocaína no Reino Unido pode ajudar indiretamente as fábricas de armas na Rússia, alerta a Agência Nacional do Crime britânica (NCA, na sigla em inglês).

O organismo afirma que um homem ligado a uma rede de lavagem de dinheiro liderada pela Rússia, em operação no Reino Unido, comprou um banco no Quirguistão, usado para fazer pagamentos em nome da máquina de guerra russa.

Segundo o vice-diretor de Crimes Econômicos da agência, Sal Melki, trata-se de um "vasto ecossistema criminoso que financia ações muito ruins em todo o mundo".

A NCA vem tentando destruir a rede de cima a baixo, chegando a colocar anúncios nos banheiros dos postos de gasolina das rodovias britânicas, alertando os entregadores que transportam dinheiro para as organizações de lavagem de capitais sobre as duras penas de prisão a que estão sujeitos.

A investigação sobre a lavagem de dinheiro russo é denominada Operação Desestabilize.

No ano passado, a NCA anunciou a identificação de duas redes, chamadas TGR e Smart. Elas trabalhavam em conjunto para lavar o dinheiro das gangues de venda de drogas, fornecedores de armas de fogo ilegais e contrabandistas de pessoas.

Os investigadores, agora, descobriram que George Rossi, chefe da TGR, comprou um banco no Quirguistão.

Uma das apreensões de dinheiro vivo feitas pela NCA Crédito: Agência Nacional de Combate ao Crime (Reino Unido)

Rossi comprou o banco através da sua empresa Altair Holding S. A. No dia de Natal de 2024, a companhia assumiu 75% das ações do Banco Keremet.

Investigações adicionais concluíram que o Banco Keremet facilitava pagamentos para um banco estatal russo chamado Promsvyazbank (PSB), descrito pelo Tesouro americano como "centro de evasão de sanções".

A NCA afirma que o Banco Keremet ajudava o PSB a fazer pagamentos para a "base industrial militar da Rússia" — em outras palavras, para as fábricas que produzem armamentos para uso na guerra contra a Ucrânia.

Nas ruas, a TGR e a Smart fornecem "todo um espectro de serviços de lavagem de dinheiro", segundo a NCA. Elas permitem que pessoas como comerciantes de drogas e fornecedores de armas ilegais troquem seu dinheiro por criptomoedas.

Os investigadores afirmam que a rede de lavagem de dinheiro operava em pelo menos 28 cidades no Reino Unido, "sustentando toda uma estrutura que permite que o crime compense no nosso país".

Melki alerta que "não podemos ignorar a imensa escala desta ameaça".

"Podemos traçar uma linha que liga alguém que compra cocaína em uma sexta-feira à noite no Reino Unido aos eventos geopolíticos que causam sofrimento em todo o mundo."

"Não é algo simples como 'OK, eu pago meu traficante e acaba aí'", prossegue ele. "Na verdade, trata-se de um vasto ecossistema criminoso, que financia ações muito ruins em todo o mundo."

"Podemos dizer com certeza que a lavagem de dinheiro nas ruas, realmente, é fundamental para sustentar o funcionamento da grave criminalidade no país."

Ekaterina Zhdanova dirigia a rede de lavagem de dinheiro denominada Smart Crédito: Agência Nacional de Combate ao Crime (Reino Unido)

Ele também destaca que seus investigadores descobriram que a rede Smart, dirigida por Ekaterina Zhdanova, forneceu serviços financeiros para uma rede de espiões liderada pelo búlgaro Orlin Roussev, que rastreava inimigos da Rússia em toda a Europa.

Zhdanova encontra-se atualmente em custódia na França, aguardando seu julgamento.

A Operação Desestabilize começou investigando as atividades do grupo de ransomware Evil Corp, mas acabou descobrindo uma "escala impressionante" de lavagem de dinheiro, segundo a NCA. A Smart e a TGR lavavam "bilhões de libras em patrimônio de criminosos".

O dinheiro coletado era lavado através de empresas que detêm muito dinheiro em espécie, como o setor de construções, ou acumulado em esconderijos e retirado do país para lavagem no exterior.

Às vezes, o dinheiro era contrabandeado em caixas de sabão e leite em pó.

Caixas de sabão em pó usadas para contrabandear dinheiro para fora do Reino Unido Crédito: Agência Nacional de Combate ao Crime (Reino Unido)

Entre os envolvidos com os grupos, destaca-se James Keatings, ex-jogador de futebol que passou por vários clubes escoceses.

Além dele, a NCA afirma que Semen Kuksov e Andrii Dzektsa lavaram dinheiro para o cartel de drogas irlandês Kinahan.

Dois homens condenados este ano, Valeriy Popovych e Vitaliy Lutsak, compravam veículos no Reino Unido e os levavam para a Ucrânia, onde eram vendidos em troca de criptomoedas.

Uma planilha indica que eles lavaram 6,63 milhões de libras (cerca de R$ 46,5 milhões) de dinheiro britânico sujo, apenas entre agosto de 2022 e junho de 2023.

'Cerco se fechando'

No degrau inferior da escada, as pessoas que praticam lavagem de dinheiro precisam de entregadores para movimentar o dinheiro do crime pelo país.

Esses entregadores costumam ganhar uma comissão de 0,5%. Ou seja, para transportar 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil), eles recebem 500 libras (R$ 3,5 mil), mas podem ser condenados a cinco anos de prisão ou mais.

"O risco é todo seu", alerta Melki aos entregadores.

'Transportar dinheiro para organizações criminosas pode parecer trabalho fácil, mas resulta em tempos difíceis', alerta o cartaz da NCA, em inglês e russo Crédito: Agência Nacional de Combate ao Crime (Reino Unido)

Anúncios foram colocados sobre os mictórios de postos de gasolina nas estradas britânicas, em russo e inglês, alertando sobre as penas de prisão impostas a quem transporta dinheiro ilegal.

"Estamos nos comunicando diretamente com eles, no seu próprio idioma, alertando que o cerco está se fechando", afirma Melki. "Sabemos quem vocês são e estamos vindo buscar vocês."

