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Atenção!

Cidades do ES recebem alerta amarelo de baixa umidade; entenda os riscos

Publicado em

30 jul 2026 às 09:02

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para 14 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido das 10h às 19h desta quinta-feira (30). Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índice abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).


As cidades sob alerta são:

  1. Água Doce do Norte
  2. Alegre
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto
  7. Ecoporanga
  8. Guaçuí
  9. Ibatiba
  10. Ibitirama
  11. Irupi
  12. Iúna
  13. Mantenópolis
  14. Muniz Freire


Mas quais são os riscos? A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideais níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar problemas respiratórios.


De acordo com o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK, a umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela pode conter.


"A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo. Quando a umidade está em 50%, é como se ele estivesse pela metade. Nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", explicou. 


Durante o período de baixa umidade, a orientação é:

  • Beber bastante água ao longo do dia;
  • Evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes e secas;
  • Reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e a tarde;
  • Manter os ambientes umidificados, sempre que possível.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Trânsito

Motorista sem CNH é preso dirigindo carro roubado e adulterado no Sul do ES

Publicado em 30/07/2026 às 10:15
Motorista é preso no Sul do ES com clone de carro roubado no RJ
Motorista é preso no Sul do ES com clone de carro roubado no RJ PRF

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (30), em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, após ser flagrado dirigindo um carro roubado e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a corporação, o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês.


A abordagem aconteceu por volta da 1h, durante patrulhamento na ES 060. O carro, um Fiat Pulse, foi parado pelos agentes para fiscalização. Aos policiais, o motorista contou que comprou o veículo por meio de uma negociação realizada em uma rede social com um homem de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Segundo ele, entregou o antigo carro como parte do pagamento e ainda assumiria outras 30 parcelas do financiamento do Fiat Pulse.


Durante a fiscalização, os agentes identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Após a verificação, constataram que o automóvel original possuía registro de roubo desde 21 de junho de 2026.


O motorista recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Sooretama

Publicado em 30/07/2026 às 10:00
Crime aconteceu no bairro Salvador
Carlos Alberto Adame, de 49 anos, foi atingido por seis disparos Montagem A Gazeta | Foto de Douglas Abreu

Um homem de 49 anos, identificado como Carlos Alberto Adame, foi morto a tiros após dois criminosos invadirem a casa onde ele morava, no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os suspeitos pularam a janela da residência, arrombaram a porta do quarto onde a vítima dormia e efetuaram diversos disparos.


A perícia da Polícia Científica identificou seis perfurações no corpo da vítima: duas nas costas, duas no abdômen e duas nas nádegas. Próximo ao corpo, foi encontrado um projétil, cujo calibre não foi informado.


Ainda de acordo com a PM, familiares relataram que Carlos Alberto havia sido agredido recentemente por moradores após ser apontado como suspeito de assediar uma criança. Eles acreditam que o homicídio pHomem é morto a tiros após criminosos invadirem casa em Sooretama


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

BR 101 será interditada nos dois sentidos em Ibiraçu nesta quinta (30)

Publicado em 29/07/2026 às 21:41

O trânsito será interditado no km 224,6 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O bloqueio começa às 14h para a fragmentação controlada de rochas, necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia. 


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia,os dois sentidos da pista ficaram bloqueados para a passagem de veículos. O tempo estimado para o serviço ser realizado é de uma hora e meia.


Caso necessário, de acordo com a empresa, será adotado o sistema “Pare e Siga” até a normalização do tráfego. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Acidente na BR 101 em Sooretama deixa três pessoas feridas

Publicado em 29/07/2026 às 19:07
Trânsito da pista foi interditado devido ao atendimento da ocorrência.
Leitor A Gazeta

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um engavetamento envolvendo um caminhão e duas carretas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).


O acidente ocorreu no km 120 da rodovia, na região da Reserva Biológica de Sooretama, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.


 Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionadas. Durante o atendimento às vítimas, a pista precisou ser totalmente interditada.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
No começo da noite

"Apagão" atinge Terminal de Campo Grande e bairros em Cariacica

Publicado em 29/07/2026 às 18:49
Falta de energia afeta Terminal de Campo Grande, em Cariacica
Falta de energia afeta Terminal de Campo Grande, em Cariacica Leitor AG

Os moradores de algumas regiões de Cariacica enfrentaram um “apagão” no começo da noite desta quarta-feira (29). A falta de energia foi registrada em locais como o Terminal de Campo Grande e no bairro Morada de Santa Fé.


Alguns passageiros que estavam na estação aguardando ônibus tiraram foto do espaço totalmente escuro. Os poucos pontos de luz na área vinham dos coletivos que aguardavam embarques. 


Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a situação durou cerca de oito minutos e não afetou a operação. A EDP, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o serviço foi restabelecido às 19h27 e as causas estão sendo investigadas.

Atualização

30/07/2026

A matéria foi atualizada com a nota da EDP sobre o restabelecimento de energia na cidade.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Animal silvestre

Cachorro-do-mato é encontrado dentro de escola em Vila Velha

Publicado em 29/07/2026 às 15:23
Animal foi resgatado em escola de Vale Encantado, em Vila Velha
Animal foi resgatado em escola de Vale Encantado, em Vila Velha Divulgação/PMVV

Um cachorro-do-mato foi resgatado em uma escola no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a prefeitura do município, o animal silvestre estava assustado no momento em que foi encontrado.


A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do cachorro-do-mato, que posteriormente foi solto no Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.


A prefeitura orienta que, em casos envolvendo animais silvestres, a Guarda pode ser acionada pelo telefone 153. Já a Gerência de Bem-Estar Animal pode ser acionada por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone 162.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
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Loja de eletrônicos é arrombada e furtada em 3 minutos, em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 29/07/2026 às 14:57

Uma loja de eletrônicos foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos cinco homens encapuzados.


As imagens (veja acima) mostram os criminosos usando um alicate para romper os cadeados de proteção. Em seguida, eles entram na loja e retiram diversos produtos. O grupo estava em dois veículos, um Fiat Mobi branco e um Chevrolet Celta, onde os equipamentos furtados foram colocados antes da fuga.


Segundo a Polícia Militar, o proprietário relatou que diversos aparelhos eletrônicos foram levados. Toda a ação durou cerca de três minutos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O valor do prejuízo causado pelo furto não foi informado.


A PM orientou o proprietário a procurar uma delegacia e apresentar as imagens do sistema de monitoramento, além de uma relação detalhada dos bens furtados.


Procurada, a Polícia Civil informou que orienta as vítimas desse tipo de crime a registrar a ocorrência em qualquer delegacia para que o caso seja investigado e os suspeitos possam ser identificados.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
No Terminal de Carapina

Mulher é esfaqueada pelo ex-cunhado na Serra por abrigar a irmã em casa

Publicado em 29/07/2026 às 12:20
Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Crime aconteceu no Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28) Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.


De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.


A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.


A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente

Trabalhador morre após ser atingido por bloco de rocha em Baixo Guandu

Publicado em 29/07/2026 às 12:12
Elmiro Roberto, de 59 anos, realizava o corte de uma rocha utilizando fio diamantado quando uma parte do bloco se desprendeu e caiu sobre ele
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Baixo Guandu Imagens enviadas por leitores

Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.


Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.


Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) destacou que a preservação da vida deve ser prioridade em toda atividade produtiva e ressaltou que a segurança no ambiente de trabalho exige atenção permanente, responsabilidade e o cumprimento rigoroso das normas e medidas preventivas. Ressaltou ainda que acidentes como esse reforçam a necessidade de atuação conjunta entre empresas, trabalhadores, entidades e poder público para prevenir novas ocorrências e preservar a vida.

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Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Técnica de enfermagem é presa suspeita de desviar fentanil e morfina no ES

Publicado em 29/07/2026 às 11:56

Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso. 


As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.


De acordo com a investigação, os medicamentos desviados eram destinados a traficantes, que os misturavam a outras drogas, como a cocaína, para potencializar seus efeitos e aumentar a dependência dos usuários. A combinação também eleva o risco de overdose e morte. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos.

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Nayra Loureiro

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