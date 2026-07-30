Cidades do ES recebem alerta amarelo de baixa umidade; entenda os riscos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para 14 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido das 10h às 19h desta quinta-feira (30). Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índice abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).





As cidades sob alerta são:

Água Doce do Norte Alegre Alto Rio Novo Barra de São Francisco Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Ecoporanga Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Iúna Mantenópolis Muniz Freire





Mas quais são os riscos? A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideais níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar problemas respiratórios.





De acordo com o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK, a umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela pode conter.





"A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo. Quando a umidade está em 50%, é como se ele estivesse pela metade. Nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", explicou.





Durante o período de baixa umidade, a orientação é: