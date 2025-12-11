Pet

Cachorro-do-mato: conheça esse animal silvestre da América do Sul

Aspectos surpreendentes revelam como essa espécie se adapta, se comunica e mantém o equilíbrio dos ecossistemas

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:24

Além de encantarem pela beleza e postura, os cachorros-da-mata também possuem uma grande importância para a biodiversidade Crédito: Imagem: Diego Grandi | Shutterstock

Os cachorros-do-mato ( Cerdocyon thous ) são canídeos silvestres amplamente distribuídos pela América do Sul, excluindo as áreas baixas da Bacia Amazônica. Eles habitam diferentes tipos de ambientes, como áreas de mata, cerrados, manguezais, caatingas e até regiões próximas a zonas urbanas. Essa versatilidade faz com que se tornem uma das espécies mais comuns e bem-sucedidas do continente.

Além de chamar atenção pela aparência elegante e postura cautelosa, o cachorro-do-mato possui comportamentos curiosos que ajudam a compreender sua importância ecológica. Esses animais atuam como predadores e, ao mesmo tempo, como dispersores de sementes, reforçando seu valor para a manutenção da biodiversidade.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre o cachorro-do-mato!

1. Parece um cachorro doméstico

O cachorro-do-mato tem aparência magra e mede cerca de 64 centímetros de comprimento. A pelagem é densa, geralmente em tons de cinza, marrom e preto, formando um padrão mesclado que funciona como camuflagem natural. As orelhas são triangulares e eretas, garantindo excelente audição, enquanto o focinho alongado ajuda na exploração do solo e na captura de presas.

2. É altamente adaptável a diferentes ambientes

O cachorro-do-mato apresenta grande capacidade de adaptação, algo que permite que viva em matas, cerrados, campos e até regiões próximas a áreas urbanas. Essa versatilidade ocorre devido à sua alimentação variada, comportamento flexível e facilidade em explorar áreas com recursos disponíveis. Isso garante a sobrevivência da espécie mesmo em locais que sofreram modificações humanas, mantendo o equilíbrio ecológico em diferentes biomas.

3. Tem hábitos principalmente noturnos

A maior parte das atividades do cachorro-do-mato acontece à noite, quando busca alimento e se desloca por seus territórios. Essa escolha está ligada à busca por segurança, já que a escuridão diminui encontros com predadores e reduz a competição com outras espécies. Além disso, temperaturas mais amenas ajudam a conservar energia durante as caminhadas longas.

O cachorro-do-mato apresenta uma dieta baseada principalmente em frutas, raízes, insetos e pequenos vertebrados Crédito: Imagem: Pablo Rodriguez arg | Shutterstock

4. Alimenta-se de forma onívora

Embora pertença à família dos carnívoros, o cachorro-do-mato tem uma dieta onívora, consumindo frutas, raízes, insetos e pequenos vertebrados. Essa flexibilidade alimentar é um dos motivos da ampla distribuição da espécie. A dieta variada também contribui para o equilíbrio ambiental, já que eles controlam populações de pequenos animais e ainda ajudam na dispersão de sementes ao consumir frutos nativos.

5. Vive geralmente em par ou pequenos grupos

Diferentemente de outros canídeos, como lo bos , o cachorro-do-mato costuma formar pares monogâmicos ou pequenos grupos familiares. Essa estrutura social fortalece a cooperação em atividades como cuidado com os filhotes e marcação territorial. Além disso, essa forma de vida mais discreta reduz conflitos com outros animais e melhora as chances de sobrevivência da prole, tornando o grupo mais unido e eficiente.

6. Possui excelente comunicação por odores

A comunicação química é uma das ferramentas mais importantes para o cachorro-do-mato. Ele utiliza urina, fezes e secreções corporais para marcar território, avisar sobre perigos e indicar presença a outros indivíduos. Esse comportamento acontece porque esses sinais permanecem ativos por longos períodos, mesmo quando o animal não está por perto.

7. Faro poderoso

O faro do cachorro-do-mato é extremamente desenvolvido e está entre suas principais ferramentas de sobrevivência. Com um olfato sensível , ele consegue identificar presas, localizar frutas maduras e reconhecer a presença de outros animais a longas distâncias. Esse sentido aguçado também é fundamental para a comunicação química, já que o animal interpreta marcas de cheiro deixadas por outros indivíduos para entender territórios, rotas e até informações reprodutivas.