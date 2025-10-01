Saiba o que é a umidade do ar e como ela pode afetar a saúde do capixaba

Estados do Brasil estão, nesta semana, com alertas de perigo para baixa umidade. O Espírito Santo chegou a entrar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última terça-feira (30), com aviso de que os níveis estariam entre 30% e 20%, o que indica baixo risco à saúde. Mas, afinal, o que isso significa?

A baixa umidade, como registrada em várias regiões do país nesta semana, pode representar perigos à saúde Crédito: Freepik

De acordo com Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK, umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água que cabe em uma parcela de ar. "A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo: quando a gente fala que a umidade está em 50%, é como se o copo estivesse 50% cheio; nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", detalhou.

E qual é o nível considerado "normal"? Segundo Márcio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como saudável níveis de umidade entre 40% e 60%. Quando ela está abaixo disso, o ar se torna muito seco e pode causar desidratação e irritação nas mucosas; por isso, é importante o cuidado com a hidratação. Também pode haver impacto no meio ambiente, como o aumento do risco de queimadas.