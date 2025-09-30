ES recebe alerta amarelo de baixa umidade do ar; confira cidades
Publicado em 30/09/2025 às 10h54
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, o mais brando da escala, para baixa umidade do ar no Espírito Santo. O aviso é válido até as 20h desta terça-feira (30) e abrange 31 cidades.
Nesses locais, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que indica baixo risco à saúde. A orientação é beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia.
Municípios incluídos no alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Ponto Belo
- São José do Calçado
- Vila Pavão