ES recebe alerta amarelo de baixa umidade do ar; confira cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, o mais brando da escala, para baixa umidade do ar no Espírito Santo . O aviso é válido até as 20h desta terça-feira (30) e abrange 31 cidades.

Nesses locais, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que indica baixo risco à saúde. A orientação é beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia.