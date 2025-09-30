A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

ES recebe alerta amarelo de baixa umidade do ar; confira cidades

Publicado em 30/09/2025 às 10h54
ES recebe alerta de perigo de baixa umidade
Cidades capixabas que fazem divisa com Minas Gerais serão as afetadas pela baixa umidade Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, o mais brando da escala, para baixa umidade do ar no Espírito Santo. O aviso é válido até as 20h desta terça-feira (30) e abrange 31 cidades.

Nesses locais, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que indica baixo risco à saúde. A orientação é beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia. 

Municípios incluídos no alerta:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Castelo
  11. Colatina
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Dores do Rio Preto
  15. Ecoporanga
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Irupi
  20. Itaguaçu
  21. Iúna
  22. Laranja da Terra
  23. Mantenópolis
  24. Mimoso do Sul
  25. Mucurici
  26. Muniz Freire
  27. Nova Venécia
  28. Pancas
  29. Ponto Belo
  30. São José do Calçado
  31. Vila Pavão
Publicidade