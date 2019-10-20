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Casamento

Jennifer Lawrence se casa em 'mansão mal-assombrada' com 150 convidados

Adele, Cameron Diaz, Emma Stone e Kris Jenner estiveram na lista

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 11:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2019 às 11:33
Atriz Jennifer Lawrence Crédito: Reprodução/Instagram @thecinemacity
Jennifer Lawrence,  29, e Cooke Maroney, 34, estão oficialmente casados. Os dois realizaram uma cerimônia em Newport, Rhode Island, neste sábado (19) para 150 convidados, incluindo nomes como Adele, Cameron Diaz, Emma Stone, Nicole Ritchie e Kris Jenner.
Segundo a revista norte-americana People, o evento aconteceu na mansão Belcourt, que tem fama de ser "mal-assombrada". Em entrevista à revista, uma administradora do imóvel disse que "há energias e entidades pouco amistosas" no local e "um peso energético negativo". Um xamã teria sido contratado para "limpar" as energias antes da festa.

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O evento contou com jantar, que teve no menu barriga de porco defumada com maçã em conserva, rosquinhas de bacalhau e s'mores (sobremesa feita de marshmallow assado no fogo, chocolate e biscoito).
O noivado foi anunciado em fevereiro deste ano, quando os dois completaram oito meses de namoro. O casal sempre optou pela discrição.
O namoro começou em junho do ano passado, após ambos terem sido apresentados por meio de uma amiga em comum. Antes de Maroney, Lawrence já namorou Darren Aronofsky, Chris Martin e Nicholas Hoult.

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