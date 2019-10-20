Jennifer Lawrence se casa em 'mansão mal-assombrada' com 150 convidados

Atriz Jennifer Lawrence Crédito: Reprodução/Instagram @thecinemacity

Jennifer Lawrence, 29, e Cooke Maroney, 34, estão oficialmente casados. Os dois realizaram uma cerimônia em Newport, Rhode Island, neste sábado (19) para 150 convidados, incluindo nomes como Adele, Cameron Diaz, Emma Stone, Nicole Ritchie e Kris Jenner.

Segundo a revista norte-americana People, o evento aconteceu na mansão Belcourt, que tem fama de ser "mal-assombrada". Em entrevista à revista, uma administradora do imóvel disse que "há energias e entidades pouco amistosas" no local e "um peso energético negativo". Um xamã teria sido contratado para "limpar" as energias antes da festa.

O evento contou com jantar, que teve no menu barriga de porco defumada com maçã em conserva, rosquinhas de bacalhau e s'mores (sobremesa feita de marshmallow assado no fogo, chocolate e biscoito).

O noivado foi anunciado em fevereiro deste ano, quando os dois completaram oito meses de namoro. O casal sempre optou pela discrição.