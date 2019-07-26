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Jennifer Lawrence vai estrelar filme sobre mafiosa

Angelina Burnett das séries "Hannibal" e "The Americans" está escrevendo o roteiro do filme

Publicado em 

26 jul 2019 às 11:18

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 11:18

A atriz Jennifer Lawrence em pôster do filme "Mob Girl" Crédito: Reprodução/Instagram @thecinemacity
A atriz Jennifer Lawrence, 28, será uma ex-mafiosa e informante da polícia no longa policial "Mob Girl". O filme, que tem a história baseada em fatos reais, será dirigido pelo italiano Paolo Sorrentino, do premiado "A Grande Beleza" (2013) e "Aqui É o Meu Lugar" (2011).
A personagem é Arlyne Brickman, uma mulher criada próxima à máfia nova-iorquina que se torna informante da polícia. A história dela foi contada pela jornalista Teresa Carpenter no livro "Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld" (1992).
Angelina Burnett das séries "Hannibal" e "The Americans" está escrevendo o roteiro do filme.
Brickman namorou homens de uma família de mafiosos e fazia tarefas burocráticas para seus amantes e, depois também para o seu marido, acumulando muita informação sobre o funcionamento da máfia ítalo americana. Por sua experiência, ela se tornou testemunha chave no processo do governo contra os Colombo. 
A informação é da revista americana Variety. Ainda não há data de estreia, nem detalhes sobre o elenco do filme.

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