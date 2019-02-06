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É O AMOR

Atriz Jennifer Lawrence fica noiva de galerista, diz site

Artista teria recebido um anel com uma pedra enorme

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:24

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:24

A atriz Jennifer Lawrence, 28 está noiva do galerista Cooke Maroney, 33. Segundo informa o site Page Six, a artista foi vista em um restaurante de Nova York no final de semana usando um anel de noivado que teria uma pedra gigante e bem difícil de não ser percebida.
Jennifer não fala de forma explícita que deu um passo a mais em seu relacionamento de oito meses, porém, de acordo com a publicação, pessoas próximas a ela confidenciaram que familiares e amigos já sabem da novidade. No jantar, eles comemoraram o noivado.
O casal sempre optou pela discrição. O namoro começou em junho do ano passado. Ambos foram apresentados por meio de um amiga em comum. Ela já namorou Darren Aronofsky, Chris Martin e Nicholas Hoult. Certa vez, a atriz chegou a dizer que não gostava de sexo por medo de contrair uma doença.

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