Atriz Jennifer Lawrence fica noiva de galerista, diz site

A atriz Jennifer Lawrence, 28 está noiva do galerista Cooke Maroney, 33. Segundo informa o site Page Six, a artista foi vista em um restaurante de Nova York no final de semana usando um anel de noivado que teria uma pedra gigante e bem difícil de não ser percebida.

Jennifer não fala de forma explícita que deu um passo a mais em seu relacionamento de oito meses, porém, de acordo com a publicação, pessoas próximas a ela confidenciaram que familiares e amigos já sabem da novidade. No jantar, eles comemoraram o noivado.