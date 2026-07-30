Universal Imobiliária e Urbanismo prepara lançamento em Serra com condições facilitadas

Cidade mais populosa do Espírito Santo e uma das maiores economias do Estado, a Serra vive um bom momento e lidera o ranking estadual de geração de riquezas desde 2021. O município, inclusive, alcançou um Produto Interno Bruto superior a R$37 bilhões, consolidando-se como um dos principais polos de desenvolvimento da região metropolitana.
Esse cenário tem impulsionado novos investimentos e atraído a atenção do mercado imobiliário. De olho nesse movimento, a Universal Imobiliária e Urbanismo prepara um novo lançamento na cidade, apostando no potencial de crescimento e valorização da região.
Segundo a diretora comercial da empresa, Flávia Quintanilha, o empreendimento chegará com condições facilitadas de aquisição, incluindo entrada parcelada em até três vezes sem juros e financiamento direto com a empresa, sem burocracia e sem análise de crédito. O saldo poderá ser parcelado em até 240 meses.
Mais informações sobre a localização, ficha técnica e a tipologia do empreendimento devem ser anunciadas em breve, mas a diretora comercial adianta que a expectativa é atender tanto famílias que desejam construir patrimônio quanto investidores que acompanham a expansão urbana da Serra.
Tudo isso porque, de acordo com ela, a empresa acredita no município, que vem se destacando pela geração de empregos, ampliação da infraestrutura e forte atração de novos negócios.
"A Serra reúne tudo o que buscamos para um novo projeto: crescimento econômico, infraestrutura, geração de empregos e potencial de valorização. É uma cidade que continua atraindo pessoas e investimentos", pontua.
Para Flávia, cidades que apresentam crescimento populacional consistente, diversificação econômica e investimentos em infraestrutura tendem a registrar valorização imobiliária acima da média ao longo do tempo. “A Serra, hoje, reúne todos esses ingredientes”, finaliza.
Universal Imobiliária e Urbanismo