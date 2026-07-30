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Universal Imobiliária e Urbanismo prepara lançamento em Serra com condições facilitadas

A loteadora prepara um lançamento no município com condições facilitadas de aquisição, incluindo entrada parcelada em até três vezes sem juros e financiamento direto com a empresa

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 09:33

Universal Imobiliária e Urbanismo

Universal Imobiliária e Urbanismo

Publicado em 

30 jul 2026 às 09:33
A Universal Imobiliária e Urbanismo prepara um novo lançamento na cidade, apostando no potencial de crescimento e valorização da região.
A Universal Imobiliária e Urbanismo prepara um novo lançamento na cidade, apostando no potencial de crescimento e valorização da região. Universal Imobiliária e Urbanismo/Divulgação

Cidade mais populosa do Espírito Santo e uma das maiores economias do Estado, a Serra vive um bom momento e lidera o ranking estadual de geração de riquezas desde 2021. O município, inclusive, alcançou um Produto Interno Bruto superior a R$37 bilhões, consolidando-se como um dos principais polos de desenvolvimento da região metropolitana.

Esse cenário tem impulsionado novos investimentos e atraído a atenção do mercado imobiliário. De olho nesse movimento, a Universal Imobiliária e Urbanismo prepara um novo lançamento na cidade, apostando no potencial de crescimento e valorização da região.

Segundo a diretora comercial da empresa, Flávia Quintanilha, o empreendimento chegará com condições facilitadas de aquisição, incluindo entrada parcelada em até três vezes sem juros e financiamento direto com a empresa, sem burocracia e sem análise de crédito. O saldo poderá ser parcelado em até 240 meses.

Mais informações sobre a localização, ficha técnica e a tipologia do empreendimento devem ser anunciadas em breve, mas a diretora comercial adianta que a expectativa é atender tanto famílias que desejam construir patrimônio quanto investidores que acompanham a expansão urbana da Serra. 

O empreendimento chegará com condições facilitadas de aquisição, incluindo entrada parcelada em até três vezes sem juros e financiamento direto com a empresa
 Stand de Atendimento em Vista da Serra II Universal Imobiliária e Urbanismo/Divulgação

Tudo isso porque, de acordo com ela, a empresa acredita no município, que vem se destacando pela geração de empregos, ampliação da infraestrutura e forte atração de novos negócios.

"A Serra reúne tudo o que buscamos para um novo projeto: crescimento econômico, infraestrutura, geração de empregos e potencial de valorização. É uma cidade que continua atraindo pessoas e investimentos", pontua. 

Para Flávia, cidades que apresentam crescimento populacional consistente, diversificação econômica e investimentos em infraestrutura tendem a registrar valorização imobiliária acima da média ao longo do tempo. “A Serra, hoje, reúne todos esses ingredientes”, finaliza. 

Universal Imobiliária e Urbanismo

Site: Imobiliária Universal | Loteamentos no Espírito Santo

Instagram: @universalurbanismo 

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