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Bairro Vera Cruz

Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a facadas em Cariacica

Pedro Henrique Alves Bergamim foi atacado por um grupo no bairro Vera Cruz; família relatou que ele vinha sendo ameaçado

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2026 às 10:52
Pedro Henrique Alves Bergamim foi morto a facadas em Cariacica
Pedro Henrique Alves Bergamim foi morto a facadas em Cariacica Leitor A Gazeta

Um jovem de 25 anos foi morto a facadas na noite de quarta-feira (29), no bairro Vera Cruz, em Cariacica. Pedro Henrique Alves Bergamim foi atingido por golpes no tórax, na cabeça e no pescoço. A vítima usava tornozeleira eletrônica no momento do crime.


Conforme a reportagem da TV Gazeta apurou no local, Pedro trabalhava com o pai em uma oficina mecânica. Moradores relataram que ele seguia de moto em direção à parte baixa do bairro quando foi surpreendido ao entrar em uma rua.


Testemunhas contaram que um grupo aguardava pela vítima no local e que Pedro foi agredido por vários suspeitos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte ainda no local.


Para a Polícia Militar, a mãe do jovem afirmou que o filho vinha sendo ameaçado. Pedro Henrique já havia sido ferido com uma facada durante outra confusão ocorrida em um bar, em junho deste ano.


A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a vítima tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas entre 2024 e 2025. Desde setembro do ano passado, quando recebeu alvará de soltura, era monitorada por tornozeleira eletrônica.


Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

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