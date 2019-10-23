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Ex-casal Alinne Moraes e Cauã Reymond será par romântico em novela

Os atores foram casados na vida real e vão formar um par romântico na nova novela das nove, "Em Seu Lugar"

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 09:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2019 às 09:03
Os atores Alinne Moraes e Cauã Reymond Crédito: Globo/Divulgação
Os atores Alinne Moraes, 36, e Cauã Reymond, 39, que foram casados na vida real, vão formar um par romântico na novela das nove, "Em seu lugar".
Reymond terá um irmão gêmeo que cresceu separado dele. Um deles será um homem rico e se envolverá com a personagem de Alinne, filha do empresário vivido por Reginaldo Faria. Caberá a Andreia Horta o papel da outra protagonista da trama, segundo informou a colunista Patricia Kogut do jornal O Globo.
Cauã e Alinne se conheceram 2002 e ficaram três anos juntos. Hoje, a atriz é casada com o diretor Mauro Lima e tem um filho, Pedro, de 5 anos. Já Cauã é pai de Sofia, de 7, com Grazi Massafera. Recentemente, ele oficializou a união com a modelo Mariana Goldfarb.

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"Em seu lugar" será de autoria de Licia Manzo e deve estrear no segundo semestre de 2020, após "Amor de Mãe", de Manuela Dias.
A novela, ainda, vai marcar a volta de Andréa Beltrão ao gênero, do qual está afastada desde 2001. Também estão no elenco Natália Lage, Daniel Dantas, Maria Flor, Marieta Severo e Fernanda de Freitas.

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