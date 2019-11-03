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Música

Skank anuncia fim do grupo e prepara turnê de despedida em 2020

Em nota, banda diz que não teve briga e que os músicos resolveram fazer uma pausa sem previsão de retorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 16:00

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 16:00

A banda Skank: (a partir da esquerda): o tecladista Henrique Portugal, o baixista Lelo Zaneti, o cantor e guitarrista Samuel Rosa e o baterista Haroldo Ferretti Crédito: Skank/Divulgação
A banda Skank anunciou, neste domingo (3), que vai fazer uma "pausa" no final de 2020.
Em nota, a assessoria de imprensa da banda informou que "em meio a uma série de ondas aparentemente perfeitas, os músicos resolveram fazer uma pausa e irem para a praia testarem-se fora da única formação que conheceram desde que se juntaram para fazer um som em 1991".

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"Não teve briga nem nada que pesasse para uma decisão figadal. Somente um desejo por experimentação, por correr riscos e buscar outras formas de realização sem ser como Skank", diz o comunicado.
"Não precisa nem de decadência, nem de guerra para terminar alguma coisa", afirmou Samuel Rosa, cantor e guitarrista do Skank, no texto.
Em 2020, a banda vai fazer uma turnê para comemorar os 30 anos de atividade, com datas a serem anunciadas em janeiro. Também deve lançar o álbum "30 hits", com uma faixa inédita.
Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo" publicada neste domingo, Samuel Rosa, líder do quarteto mineiro, afirmou que "várias bandas já morreram, mas nem sabem disso e continuam existindo".
"Eu poderia ser linchado pelos outros integrantes, mas se o Dinho [Ouro Preto, do Capital Inicial] e o Rogério [Flausino, do Jota Quest] estivessem na minha frente, eu sugeririra também para eles um voo solitário."

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