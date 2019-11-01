Vídeo: Wanessa Camargo fala de carreira e relação com Zezé e Graciele

Wanessa Camargo movimentou o Espírito Santo na quinta-feira, dia 24 de outubro, quando veio a Vitória participar como atração principal do Baile da Apae 2019. A bonita contribuiu com um show que atraiu centenas de pessoas para os salões do Le Buffet Master - cerimonial de Jardim Camburi que abrigou o festão para 500 convidados.
Antes de subir ao palco, onde cantou "Vou Lembrar" e "Por Favor", seus últimos lançamentos que falam de experiências próprias em questões da família, ela atendeu A GAZETA com exclusividade na sala vip do local.
Durante o bate-papo, a filha de Zezé Di Camargo abriu o jogo sobre a relação com Graciele Lacerda, noiva de seu pai, falou da relação com o próprio progenitor e foi muito elegante ao responder o questionamento da reportagem sobre como é seu trato com a família hoje em dia: "Onde há amor, há entendimento".
Antes de dar tchau para os capixabas, a esposa de Marcus Buaiz também detalhou sobre os rumos que deve tomar na carreira e falou um pouco mais dos lançamentos que vem por aí.