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Abriu sua mansão "assombrada"

Anitta surge irreconhecível de Elvira em festão de Halloween

Cantora Anitta abriu as portas de sua mansão, na Barra da Tijuca, para fazer festão de Halloween e surgiu irreconhecível vestida de Elvira, Rainha das Trevas; veja fotos

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 08:33
A cantora Anitta incorporou Elvira, A Rainha das Trevas em seu festão de Halloween em sua mansão, na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A noite desta quarta (30) foi agitada para Anitta, que foi anfitriã de mais de um festão em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento macabro começou a fazer sucesso logo cedo, quando a cantora decidiu mostrar a decoração de sua casa nas redes sociais, mas o melhor ainda estava por vir. 
Mais tarde, a bonita surgiu na web vestida de Elvira, A Rainha das Trevas e ficou irreconhecível com uma produção irretocável. 
> Brilho! Anitta, Luísa Sonza e Ivete Sangalo: veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019
"Eu queria dizer uma coisa, antes de tudo. A minha fantasia, sou eu e meu cachorro que vai estar fantasiado junto comigo. Eu vou postar uma foto e a gente pintou ele", contou ela, que em um dos cliques surgiu ao lado do pet. 

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