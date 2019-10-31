Anitta surge irreconhecível de Elvira em festão de Halloween

A noite desta quarta (30) foi agitada para Anitta, que foi anfitriã de mais de um festão em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento macabro começou a fazer sucesso logo cedo, quando a cantora decidiu mostrar a decoração de sua casa nas redes sociais, mas o melhor ainda estava por vir.
Mais tarde, a bonita surgiu na web vestida de Elvira, A Rainha das Trevas e ficou irreconhecível com uma produção irretocável.
"Eu queria dizer uma coisa, antes de tudo. A minha fantasia, sou eu e meu cachorro que vai estar fantasiado junto comigo. Eu vou postar uma foto e a gente pintou ele", contou ela, que em um dos cliques surgiu ao lado do pet.