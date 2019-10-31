'Gay não afeta ninguém pelo jeito de amar', diz cantora Lexa

A cantora Lexa Crédito: Guilherme Lima

cantora Lexa , 24, diz se orgulhar de ter 70% de seus fãs envolvidos em causas do universo LGBT . Ela diz torcer para que, o mais rapidamente possível, eles consigam ser mais respeitados no mundo.

"Eu tenho problemas para falar de politica, é igual religião para mim, muito pessoal. Mas luto para que os gays conquistem os direitos e o respeito merecidos. Temos de respeitar as escolhas das outras pessoas. O gay não afeta ninguém pelo jeito de amar", opina a artista.

Para ela, o problema do país está na educação. "Ela muda o rumo das coisas. Se focar na educação, acredito que a tolerância com o gay e a violência estariam melhores. O Brasil tem jeito, tem que acreditar. Se não acreditar, não saio de casa amanhã", comenta.

Lexa conta que já viajou por Estados Unidos, Europa, Austrália e África. Em todo esse tempo, pôde perceber que o brasileiro, para ela, é o melhor povo do mundo, mesmo com todas as dificuldades.

"Eu amo meu país. O jeito de o brasileiro abraçar o próximo é diferente, somos especiais. É como em qualquer lugar: tem gente boa e gente ruim, mas nós temos coração maior", aponta.

A artista fez show nesta quarta-feira (30) no Cine Joia, no centro de São Paulo. O evento foi destinado a fãs selecionados em uma parceria da plataforma de streaming de música e entretenimento Tidal com a Vivo.