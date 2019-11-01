As apostas para os novos galãs de Hollywood

O que Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Tom Cruise têm em comum? Além do talento (questionável para alguns deles, diga-se de passagem), fama e fortuna, os três foram lançados em papeis coadjuvantes, ou em produções de pouco destaque, mas logo alçaram o status de galã de Hollywood, do tipo capazes de arrastar uma multidão de fãs aos cinemas.
Está curioso para saber como eles pintaram para a fama? Pitt, por exemplo, fez uma ponta como um ladrão sedutor em Thelma & Louise (1991). Apareceu sem camisa, roubou a cena, e partiu para o abraço dos salários milionários.
Leo, por sua vez, chamou a atenção pela beleza e talento ao ser indicado ao Oscar por seu pequeno papel em Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador (1993), do sueco Lasse Hallström. Já Cruise se destacou com uma ponta no clássico adolescente Vidas Sem Rumo (1983), de Francis Ford Coppola.
Em um exercício de futurologia, o "Divirta-se" fez uma lista dos possíveis novos galãs hollywoodianos, que, como os medalhões, começaram tímidos, sem muito alarde, e têm todo o potencial para chegar lá.
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