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Tentação!

As apostas para os novos galãs de Hollywood

O 'Divirta-se' selecionou oito revelações masculinas que prometem estar entre os novos astros do cinema americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 14:44

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 14:44

Noah Centineo, ator do filme "Para Todos os Garotos que Já Amei" (2018) Crédito: Reprodução/Instragram
O que Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Tom Cruise têm em comum? Além do talento (questionável para alguns deles, diga-se de passagem), fama e fortuna, os três foram lançados em papeis coadjuvantes, ou em produções de pouco destaque, mas logo alçaram o status de galã de Hollywood, do tipo capazes de arrastar uma multidão de fãs aos cinemas.
Está curioso para saber como eles pintaram para a fama? Pitt, por exemplo, fez uma ponta como um ladrão sedutor em Thelma & Louise (1991). Apareceu sem camisa, roubou a cena, e partiu para o abraço dos salários milionários.
Leo, por sua vez, chamou a atenção pela beleza e talento ao ser indicado ao Oscar por seu pequeno papel em Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador (1993), do sueco Lasse Hallström. Já Cruise se destacou com uma ponta no clássico adolescente Vidas Sem Rumo (1983), de Francis Ford Coppola.
Em um exercício de futurologia, o "Divirta-se" fez uma lista dos possíveis novos galãs hollywoodianos, que, como os medalhões, começaram tímidos, sem muito alarde, e têm todo o potencial para chegar lá.

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