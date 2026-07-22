Idoso é espancado por adolescentes em Piúma e fica em estado grave

Um idoso de 67 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por dois adolescentes na noite de terça-feira (21), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 16 e 17 anos, confessaram as agressões e alegaram que agiram porque o idoso teria agredido uma amiga deles.





De acordo com a PM, equipes foram acionadas após uma denúncia sobre o espancamento. Durante as buscas, os militares localizaram e abordaram os dois adolescentes.





Em depoimento aos policiais, os suspeitos relataram que começaram a agredir a vítima com socos e chutes e, em seguida, utilizaram um pedaço de madeira para desferir vários golpes. Segundo eles, as agressões só cessaram quando o idoso perdeu a consciência. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





Os adolescentes foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).