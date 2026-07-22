13 concursos e seleções abrem mais de 1.100 vagas e salários de até R$ 15 mil

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 15 mil.
As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Estado, vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. São 37 vagas, com salário de R$ 3.242,00. O prazo para se inscrever vai de 29 de julho a 27 de agosto.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Estado, vai contratar dois médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF) e dois motoristas. A remuneração é de R$ 15.122,59 e R$ 2.457,31, respectivamente.
A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital de concurso com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever no concurso até o dia 6 de agosto.
Em Vila Velha, a prefeitura está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado voltado à formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.
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