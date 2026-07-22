13 concursos e seleções abrem mais de 1.100 vagas e salários de até R$ 15 mil

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 15 mil.





As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.





A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Estado, vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. São 37 vagas, com salário de R$ 3.242,00. O prazo para se inscrever vai de 29 de julho a 27 de agosto.