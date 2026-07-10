Polícia Militar do ES prorroga inscrições de concurso e adia data da prova

A Polícia Militar do Espírito Santo prorrogou as inscrições do concurso público que oferece 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O prazo foi estendido até o dia 10 de agosto. Inicialmente, os candidatos podiam se inscrever até o último dia 8 de julho.





Com isso, todo o calendário sofreu alteração, inclusive quanto à data da prova. Com o novo cronograma, os exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 27 de setembro, das 15h às 20h.