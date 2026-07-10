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1.008 vagas

Polícia Militar do ES prorroga inscrições de concurso e adia data da prova

Cronograma oficial do certame teve alterações com a estenção do prazo; candidatos devem ter idade entre 18 e 28 anos e ensino médio

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 08:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2026 às 08:40
Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade Fernando Madeira

A Polícia Militar do Espírito Santo prorrogou as inscrições do concurso público que oferece 1.008 vagas, sendo  1.000 para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O prazo foi estendido até o dia 10 de agosto. Inicialmente, os candidatos podiam se inscrever até o último dia 8 de julho.


Com isso, todo o calendário sofreu alteração, inclusive quanto à data da prova. Com o novo cronograma, os exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 27 de setembro, das 15h às 20h. 

Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.


Os interessados podem se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Saiba mais sobre o concurso da PMES

VAGAS

  • 1.000 para soldado combatente

  • 8 para soldado músico


REMUNERAÇÃO

  • Subsídio bruto enquanto aluno: R$ 2.010,40

  • Subsídio bruto no cargo de soldado: R$ 5.713,99


AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

R$ 800,00

REQUISITOS

  • Ensino médio

  • Idade mínima de 18 anos na data da matrícula no curso de formação e idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição

  • Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres 

  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B” 

  • Conhecer o Hino Nacional Brasileiro 

INSCRIÇÕES

De 8 de junho até o dia 10 de agosto de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 


TAXA DE INSCRIÇÃO

R$ 130

ETAPAS DO CONCURSO

  • Prova objetiva e de redação

  • Entrega de documentação preliminar para aferição da idade

  • Exame de Aptidão Física

  • Avaliação Psicológica

  • Investigação social

  • Exame de saúde e exame toxicológico/antidoping

  • Entrega de documentação para fins de matrícula no curso de formação

  • Curso de formação


Para os candidatos ao cargo de soldado músico, haverá uma prova prática específica para cada instrumento, além das etapas tradicionais.

QUANDO SERÃO AS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 27 de setembro.


O QUE CAI NA PROVA

Os candidatos terão que responder 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

  • Língua Portuguesa (20)

  • Raciocínio Lógico e Matemático (20)

  • Geografia (20)

  • História (20)


  • Será considerado aprovado o candidato que obtiver: 

  • No mínimo, 50% da pontuação máxima possível na prova objetiva

  • No mínimo, 30% da pontuação máxima possível em cada disciplina, exceto em relação à prova discursiva.

COMO SERÁ A REDAÇÃO

O exame terá o valor de 40 pontos. Os candidatos terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo. 


A resposta deverá conter a extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas para o texto, sendo atribuída nota 0 (zero) ao texto que não respeitar o limite mínimo de linhas. 


Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento do total dos pontos da prova discursiva. 

ONDE SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos seguintes municípios:

  • Alegre

  • Aracruz

  • Barra de São Francisco

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Colatina

  • Fundão

  • Guarapari

  • Linhares

  • Nova Venécia

  • São Mateus

  • Serra

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória


As demais etapas, incluindo teste físico, avaliação psicológica, investigação social e exames de saúde, serão realizadas na Grande Vitória.

EXAME DA APTIDÃO FÍSICA

  • Flexão na barra física

  • Agilidade

  • Corrida de 2.400 metros

  • Abdominal remador


Os exames serão realizados nos dias 19 e 20 de dezembro.

CURSO DE FORMAÇÃO

O curso de formação será ministrado na Academia de Polícia Militar, localizada em Cariacica, com previsão de início em 2027.

Leia Mais Sobre Concurso

Como é a formação dos novos soldados da Polícia Militar do ES

Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Como é a carreira de quem ingressa na Polícia Militar do ES

Além do edital: entenda a lei que limita idade e altura para ingressar na Polícia Militar

Polícia Militar do ES publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

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