Dataprev, Vitória e Polícia Militar: 41 mil vagas em concursos e seleções

A semana começa com quase 240 concursos públicos e processos seletivos abertos em todas as regiões do país. A oferta é de mais de 41 mil vagas em cargos efetivos e temporários voltados para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.
As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, das quais 212 são para contratação imediata e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto.
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) entra na reta final de inscrições para o concurso com 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 8 de julho. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.
A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026.
A Prefeitura de São Domingos do Norte, também na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.
As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.
Outra seleção do IBGE, que conta com 8.238 vagas para cargos de nível médio, teve a inscrição prorrogada até o dia 9 de julho. Para o Espírito Santo, foram destinadas 137 oportunidades. Os ganhos chegam a R$ 4 mil.
O Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Espírito Santo está com dois processos seletivos abertos para contratação de profissionais de níveis médio e técnico. As chances são para técnico em enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica. Os prazos são de acordo com cada edital.
A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari vai abrir seleção para contratar 24 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.067,13. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de julho.
A Prefeitura de Governador Lindenberg, na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e da educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de julho de 2026.
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