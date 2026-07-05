Dataprev, Vitória e Polícia Militar: 41 mil vagas em concursos e seleções

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) entra na reta final de inscrições para o concurso com 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 8 de julho. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.





A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026.





A Prefeitura de São Domingos do Norte, também na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.