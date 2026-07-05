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238 editais

Dataprev, Vitória e Polícia Militar: 41 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para policial militar, guarda municipal, professor, médico, agente comunitário de saúde, analista de tecnologia da informação, motorista, técnico em enfermagem, entre outras funções

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 18:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jul 2026 às 18:50
Dataprev vai selecionar novos servidores
Dataprev vai selecionar novos servidores Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A semana começa com quase 240 concursos públicos e processos seletivos abertos em todas as regiões do país. A oferta é de mais de 41 mil vagas em cargos efetivos e temporários voltados para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.


A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, das quais 212 são para contratação imediata e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto. 

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)  entra na reta final de inscrições para o concurso com 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 8 de julho. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800.


A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva.  A remuneração é de R$ 3.262,64, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026.


A Prefeitura de São Domingos do Norte, também na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho. 

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. 


Outra seleção do IBGE, que conta com 8.238 vagas para cargos de nível médio, teve a inscrição prorrogada até o dia 9 de julho. Para o Espírito Santo, foram destinadas 137 oportunidades. Os ganhos chegam a R$ 4 mil. 


O Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Espírito Santo está com dois processos seletivos abertos para contratação de profissionais de níveis médio e técnico. As chances são para técnico em enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica. Os prazos são de acordo com cada edital. 


A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari vai abrir seleção para contratar 24 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.067,13. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de julho.


A Prefeitura de Governador Lindenberg, na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e da educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de julho de 2026.

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