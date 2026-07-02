IBGE prorroga inscrição de processo seletivo com mais de 8 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas, das quais 137 são destinadas ao Espírito Santo. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 1º de julho.
As oportunidades são temporárias e os selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.
Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração varia de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, conforme o cargo. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio-pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
Os postos são para as funções de agente censitário administrativo (1.110), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948), agente censitário regional (948) e agente censitário supervisor (4.143).
Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados, desde que o período total não exceda 48 meses.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
A taxa de inscrição é de R$ 53,00 para qualquer função. Haverá isenção para cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea, cujo prazo para solicitação é o mesmo da inscrição.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de setembro de 2026, no período da tarde, nos municípios relacionados no edital.
O processo seletivo terá validade de um ano, contada a partir da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período, sem ultrapassar o limite de quatro anos.
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