IBGE prorroga inscrição de processo seletivo com mais de 8 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas, das quais 137 são destinadas ao Espírito Santo. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 1º de julho.





As oportunidades são temporárias e os selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.





Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração varia de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, conforme o cargo. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio-pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.