AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Nível médio

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo com mais de 8 mil vagas

Seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de setembro de 2026

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 10:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jul 2026 às 10:08
Trabalho de agente censitário do IBGE
Trabalho de agente censitário do IBGE Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas, das quais 137 são destinadas ao Espírito Santo. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 1º de julho.


As oportunidades são temporárias e os selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.


Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração varia de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, conforme o cargo. Os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio-pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os postos são para as funções de agente censitário administrativo (1.110), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948), agente censitário regional (948) e agente censitário supervisor (4.143).


Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados, desde que o período total não exceda 48 meses.


O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A taxa de inscrição é de R$ 53,00 para qualquer função. Haverá isenção para cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea, cujo prazo para solicitação é o mesmo da inscrição.


A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de setembro de 2026, no período da tarde, nos municípios relacionados no edital.


O processo seletivo terá validade de um ano, contada a partir da assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado por igual período, sem ultrapassar o limite de quatro anos.

Leia Mais Sobre Concurso e Seleção

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar agente comunitário de saúde

ES tem 16 processos seletivos e concursos abertos com 1.200 vagas

Prefeitura de Divino São Lourenço abre concurso com vagas para o magistério

Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções

Governo federal autoriza abertura de novos concursos com salários de até R$ 20 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo Ibge
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)
Sonho de ser mãe levou adolescente a desaparecer com bebê por dias no ES
Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade
Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério
Bernardo Fonseca coleciona discos desde a infância, com mais de 40 mil exemplares na coleção.
Até do Bruno Mars! Colecionador do ES reúne 40 mil discos de vinil e leva formato para festas e feiras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados