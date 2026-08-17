AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Tá no Lucro
  • Abono do PIS/Pasep: dinheiro dos nascidos em novembro e dezembro já está liberado
Veja os valores

Abono do PIS/Pasep: dinheiro dos nascidos em novembro e dezembro já está liberado

Benefício pode chegar a R$ 1.621 e será pago aos trabalhadores que atenderem aos critérios do programa; saques ficam disponíveis até 30 de dezembro

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 08:47

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

17 ago 2026 às 08:47
Agência da Caixa: instituição e Banco do Brasil iniciam pagamento de cotas do PIS/Pasep José Cruz/Agência Brasil

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro poderão sacar o abono salarial do PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) a partir desta segunda-feira (17). O calendário de pagamentos é definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), conforme a Lei nº 7.998/90. O benefício corresponde ao valor de um salário mínimo (R$ 1.621), de forma proporcional aos meses trabalhados no ano-base de 2024.


As datas de pagamento são definidas de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores estarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026.

Como o valo é definido?

O valor do PIS/Pasep é definido de forma proporcional aos meses trabalhados. Cada mês de trabalho no ano-base corresponde a 1/12 do valor total do benefício. Os trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada durante os 12 meses de 2024 receberão o valor máximo do abono, de R$ 1.621.

Como sacar o PIS/Pasep?

O abono salarial é pago pela Caixa Econômica Federal. As possibilidades de saque são:


  • Em agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial de identificação.
  • Por crédito na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
  • Por crédito em conta da Caixa, para quem possui conta corrente, poupança ou digital.
  • Com o Cartão Social e senha nos caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui.
  • Nos canais em que a funcionalidade estiver habilitada, o cidadão também pode receber o pagamento por biometria.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa:


  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.
  • Ter recebido do empregador pessoa jurídica remuneração média de até duas vezes o salário mínimo até o ano-base de 2023;
  • A partir do ano-base de 2024, ter recebido remuneração mensal de até duas vezes o salário mínimo vigente em 2023, corrigido anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou por outro índice que venha a substituí-lo.
  • Ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias, consecutivos ou não, em 2024.
  • Ter os dados informados corretamente pelo empregador no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Como consultar o benefício?

O trabalhador pode consultar informações sobre o PIS/Pasep por meio das seguintes opções:


  • Portal Gov.br.
  • Carteira de Trabalho Digital. Clicar na aba “Benefícios”, depois em “Abono Salarial” e, por fim, em “Pagamentos”.
  • Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo telefone 158, das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados nacionais;
  •  Unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Veja Também 

Leonardo Monjardim pode deixar a candidatura ao Senado Federal para concorrer ao governo do ES

Novo decide manter candidatura de Monjardim ao Senado

"Gato de energia" encontrado em casa de Rio Marinho, em Vila Velha

Homem é preso após ‘gato’ de energia ser descoberto em casa de Vila Velha

Val Meirelles e Bispa Eliana (com Flávio Bolsonaro)

"Bispa" e empresária de Colatina passam a ser cotadas para vice de Pazolini

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PIS/Pasep
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 17 a 23 de agosto de 2026
Cartão do Bolsa Família
Calendário Bolsa Família: confira as datas de pagamento em agosto
Imagem de destaque
Por que julgamento da Meta pode mudar o futuro do Facebook e do Instagram

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados