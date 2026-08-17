Abono do PIS/Pasep: dinheiro dos nascidos em novembro e dezembro já está liberado

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro poderão sacar o abono salarial do PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) a partir desta segunda-feira (17). O calendário de pagamentos é definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), conforme a Lei nº 7.998/90. O benefício corresponde ao valor de um salário mínimo (R$ 1.621), de forma proporcional aos meses trabalhados no ano-base de 2024.





As datas de pagamento são definidas de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores estarão disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026.