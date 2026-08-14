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Crime

Homem é preso após ‘gato’ de energia ser descoberto em casa de Vila Velha

Perícia apontou que ligação clandestina fazia com que cerca de 25% da energia consumida não fosse registrada

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 16:05

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 ago 2026 às 16:05
"Gato de energia" encontrado em casa de Rio Marinho, em Vila Velha
"Gato de energia" encontrado em casa de Rio Marinho, em Vila Velha Divulgação/PC

Uma ligação clandestina foi encontrada na casa da família de um dono de bar, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, o "gato" estava na caixa de energia da residência, que estava sem lacre.


A perícia da Polícia Científica constatou a violação e apontou que cerca de 25% da energia consumida no imóvel não era contabilizada pelo equipamento. Um homem de 29 anos, responsável pela residência, admitiu a existência do "gato". 


Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 


A concessionária EDP retirou a ligação irregular e substituiu o medidor, que apresentava sinais de sobreaquecimento. Segundo a empresa, o equipamento havia sido ativado em novembro de 2025, apresentando um aumento de consumo em fevereiro deste ano. 

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