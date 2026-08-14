Homem é preso após ‘gato’ de energia ser descoberto em casa de Vila Velha

Uma ligação clandestina foi encontrada na casa da família de um dono de bar, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, o "gato" estava na caixa de energia da residência, que estava sem lacre.





A perícia da Polícia Científica constatou a violação e apontou que cerca de 25% da energia consumida no imóvel não era contabilizada pelo equipamento. Um homem de 29 anos, responsável pela residência, admitiu a existência do "gato".





Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





A concessionária EDP retirou a ligação irregular e substituiu o medidor, que apresentava sinais de sobreaquecimento. Segundo a empresa, o equipamento havia sido ativado em novembro de 2025, apresentando um aumento de consumo em fevereiro deste ano.