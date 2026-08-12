Dois homens são presos por furto de energia elétrica em imóveis em Marataízes

Dois homens, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação realizada na última quinta-feira (6), em imóveis na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Polícia Científica e a EDP.





Durante a fiscalização, foram identificadas ligações clandestinas em dois imóveis vizinhos. Segundo a Polícia Civil, os desvios eram feitos antes dos medidores de energia, permitindo que a eletricidade chegasse aos imóveis sem ser registrada pelo sistema de medição. Peritos constataram a passagem de corrente elétrica pelas ligações irregulares.





As ligações clandestinas foram retiradas pela EDP, e os dois imóveis permaneceram desligados. Os responsáveis foram conduzidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos e foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica.





Após a autuação, os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e, além de causar prejuízos ao sistema elétrico, pode provocar acidentes e incêndios.