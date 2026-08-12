Mais de 800 vagas no ES em cursos on-line de qualificação profissional de graça

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) está com inscrições abertas para 889 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As chances são para a modalidade de Educação a Distância (EaD), permitindo que os alunos realizem as aulas de forma 100% on-line.





As turmas fazem parte do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).





As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas do conhecimento, abrangendo formações como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Agente de Combate às Endemias, Gestor de Microempresa e Auxiliar de Farmácia de Manipulação.