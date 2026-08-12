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Profissionalizante

Mais de 800 vagas no ES em cursos on-line de qualificação profissional de graça

Oportunidades são do programa Pronatec e contemplam áreas administrativas, tecnologia e saúde; cadastros devem ser feitos até 14 de agosto

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 12:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 ago 2026 às 12:27
Opção para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Opção para fazer curso de qualificação sem sair de casa Magnific

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) está com inscrições abertas para 889 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As chances são para a modalidade de Educação a Distância (EaD), permitindo que os alunos realizem as aulas de forma 100% on-line.   


As turmas fazem parte do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 


As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas do conhecimento, abrangendo formações como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Agente de Combate às Endemias, Gestor de Microempresa e Auxiliar de Farmácia de Manipulação. 

Podem participar da seleção moradores do Espírito Santo, que tenham idade a partir dos 16 anos (ou 18 anos para formações específicas) e escolaridade conforme o curso desejado.  

 

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de agosto, no portal oficial da Secti. 


O processo seletivo terá como critério a ordem de inscrição dos candidatos aptos, com a divulgação do resultado dos classificados e suplentes prevista para o dia 21 de agosto. O início das aulas virtuais está agendado para 2 de setembro de 2026.  

Saiba mais sobre a seleção

Assistente Administrativo

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 100


Assistente de Contabilidade

  • Carga horária: 160h 
  • Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 100


Assistente de Despacho Aduaneiro

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 80


Assistente Financeiro

  • Carga horária: 160h 
  • Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 80


Agente de Coleta e Entrega no Transporte de Pequenas Cargas

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 68


Assistente de Recursos Humanos

  • Carga horária: 160h 
  • Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 100


Auxiliar de Farmácia de Manipulação

  • Carga horária: 240h
  • Requisito: ensino fundamental I (1º ao 5º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 50


Gestor de Microempresa 

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo
  • Vagas: 80


Balconista de Farmácia

  • Carga horária: 240h
  • Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 50


Operador de Computador

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) incompleto e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 71


Agente de Combate às Endemias

  • Carga horária: 240h
  • Requisito: ensino fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 18 anos
  • Vagas: 50


Agente de Coleta e Entrega no Transporte de Pequenas Cargas

  • Carga horária: 160h
  • Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 60

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