Mais de 800 vagas no ES em cursos on-line de qualificação profissional de graça

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) está com inscrições abertas para 889 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC). As chances são para a modalidade de Educação a Distância (EaD), permitindo que os alunos realizem as aulas de forma 100% on-line.
As turmas fazem parte do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas do conhecimento, abrangendo formações como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Agente de Combate às Endemias, Gestor de Microempresa e Auxiliar de Farmácia de Manipulação.
Podem participar da seleção moradores do Espírito Santo, que tenham idade a partir dos 16 anos (ou 18 anos para formações específicas) e escolaridade conforme o curso desejado.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de agosto, no portal oficial da Secti.
O processo seletivo terá como critério a ordem de inscrição dos candidatos aptos, com a divulgação do resultado dos classificados e suplentes prevista para o dia 21 de agosto. O início das aulas virtuais está agendado para 2 de setembro de 2026.
Assistente Administrativo
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
Assistente de Contabilidade
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
Assistente de Despacho Aduaneiro
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 80
Assistente Financeiro
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 80
Agente de Coleta e Entrega no Transporte de Pequenas Cargas
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 68
Assistente de Recursos Humanos
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
Auxiliar de Farmácia de Manipulação
- Carga horária: 240h
- Requisito: ensino fundamental I (1º ao 5º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 50
Gestor de Microempresa
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental II (6º a 9º) completo
- Vagas: 80
Balconista de Farmácia
- Carga horária: 240h
- Requisito: ensino fundamental II (6° a 9°) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 50
Operador de Computador
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) incompleto e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 71
Agente de Combate às Endemias
- Carga horária: 240h
- Requisito: ensino fundamental II (6º ao 9º) completo e idade mínima de 18 anos
- Vagas: 50
Agente de Coleta e Entrega no Transporte de Pequenas Cargas
- Carga horária: 160h
- Requisito: ensino fundamental I (1° a 5° ) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 60
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